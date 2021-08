Camión de bomberos se queda sin frenos al ir a una emergencia

Tamaulipas.- Por presuntamente falta de mantenimiento preventivo a las unidades del cuerpo de Protección Civil y Bomberos, al menos 3 integrantes de la corporación estuvieron a punto de sufrir un terrible accidente debido a que el camión en el que viajaban se quedó sin frenos.

De acuerdo con un video que circula a través de redes sociales, los hechos ocurrieron en el momento en el que los bomberos se dirigían apagar un incendio en una de las celdas del relleno sanitario de Ciudad Victoria.

A través de las imágenes se aprecia que al circular sobre el Boulevard Práxedes Balboa, el conductor de la pesada unidad tuvo que maniobrar en forma emergente para evitar impactarse con los vehículos que se encontraban haciendo alto en el semáforo del cruce con Boulevard Guadalupe Victoria, ya que al camión de bomberos no le respondieron los frenos.

Al respecto, el titular de la dependencia municipal, Fernando Caballero Rodríguez catálogo este incidente como un hecho fortuito.

“Es algo que no se había presentado, fue algo fortuito. Afortunadamente no pasó a mayores, el chofer supo controlar y maniobrar bien la unidad y no hubo ningún incidente que lamentar y ya estamos trabajando para arreglar lo más pronto posible el camión”, expresó.

Trascendió que la institución está a la espera de recibir la cotización por parte del taller mecánico, siendo el área administrativa del ayuntamiento local quién se encargará de asumir los costos.

Caballero Rodríguez manifestó que dependiendo del uso al que son sometidos los vehículos, todos reciben mantenimiento aproximadamente cada tres meses, sin embargo, las evidencias muestran lo contrario.

Cabe recordar que el pasado 29 de Julio también una patrulla de la dirección de Tránsito termino envuelta en llamas a causa del uso intenso al que son sometidos los vehículos y la presunta falta de mantenimiento.

