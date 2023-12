bomberos voluntarios piden sacar a efectivo policial del cuartel

Rio Negro.- Una situación interna verdaderamente insostenible atraviesan los bomberos voluntarios de la localidad de Sierra Grande, que no parecen tener la mejor relación con el personal de la Policía de Río Negro que también forma parte del cuartel local.

Desde hace un tiempo ya que los bomberos solicitan la remoción de los efectivos de la fuerza rionegrina al considerar que generan divisiones internas e inconvenientes al momento de operar cada salida de emergencia.

La situación conflictiva que se menciona en el cuartel de bomberos voluntarios de la localidad serrana, no es la única, ya que también atraviesan inconvenientes con la comisión normalizadora.

Pero en este caso centran el inconveniente con un integrante de la Policía de Río Negro que integra el plantel. Es común que en los cuarteles de bomberos voluntarios de Río Negro haya efectivos policiales que integren el cuerpo, incluso en algunos como en el Río Colorado el jefe es un integrante de la Policía rionegrina. En Sierra Grande la situación es similar: hay un oficial de la Policía que es el jefe de la unidad, pero -según afirman- desconoce la autoridad de la Comisión Normalizadora. «Hace de cuenta que no estamos», afirman en una denuncia formulada en la comisaría de la localidad.

En Sierra Grande la situación no es ni cordial ni organizada. Ahora los mismos bomberos voluntarios le enviaron una nota al titular de Defensa Civil de la Provincia, Adrián Iribarren, para informarle la situación y pedirle una solución.

Los bomberos informan que se reunieron con la comisión normalizadora del cuartel y desde allí les informaron que en reiteradas oportunidades pidieron el retiro del personal policial del cuartel sin que hayan obtenido respuestas.

“Esta situación nos está afectando como bomberos voluntarios para poder cumplir con nuestras obligaciones dentro de la institución. Debido al momento que estamos pasando, el personal no llega a cumplir con sus horas correspondientes, ya que el efectivo policial no informa sobre las intervenciones, generando continuamente divisiones y un clima laboral crítico. El trabajo con el personal policial ya no se puede llevar a cabo y está perjudicando la operatividad de nuestra asociación”, expusieron.

En otro párrafo, afirman que están preparados para hacerse cargo absolutamente del cuartel y pidieron nuevamente la remoción de la unidad del efectivo policial.

Fuente y foto: www.diariolapalabra.com.ar