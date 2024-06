Bomberos voluntarios participarán de la peregrinación a Itatí

Corrientes.- El domingo se realizará la tercera edición de la Peregrinación de los Bomberos Voluntarios a Itatí. Caminarán 9 kilómetros hasta la casa de la Virgen para pedir por su protección, agradecer y rezar por sus camaradas que perdieron la vida ejerciendo su labor. Ya hay 25 cuarteles de toda la provincia que confirmaron su presencia y esperan que se sumen más.

La concentración se hará en el templete de acceso a la localidad itateña (rutas 12 y 20), a las 7.30. La caminata se iniciará a las 8. El arribo a la Basílica está programado para las 10.15. A las 11 se hará una misa, que estará presidida por el arzobispo de Corrientes, Andrés Stanovnik.

«De 55 cuarteles que tiene la provincia, hasta ahora nos confirmaron 25. Calculamos aproximadamente unos 200 bomberos. El principal obstáculo para no venir es la situación económica, muchos no poseen los fondos necesarios y los más lejanos, por esta vez, quizás no nos acompañen», sostuvo el jefe de Bomberos de Itatí, Ricardo Rojas, en diálogo con República de Corrientes.

También recordó que en ediciones anteriores, la cifra de peregrinos llegó a los 500. «Invitamos también a otras provincias como Chaco, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, y estamos esperando su confirmación», comentó Rojas.

Homenaje

Esta iniciativa fue obra del propio Rojas, cuando en 2022 se le ocurrió que debería haber una peregrinación especial por los bomberos: «Por todo lo que tuvieron que atravesar por los incendios, eso fue lo que más me motivó a llevarlo adelante. Además, me llamó la atención que todas las otras instituciones tenían su peregrinación, y nosotros no».

«Hay muchos camaradas que ya no están y lo hacemos principalmente por ellos. La pandemia les dejó secuelas, que luego se agravaron con la sequía y los incendios. Se los tiene muy presentes», expresó.

Esta será la tercera caminata y esperan que esta tradición perdure en el tiempo. «La idea es que esto siga de ahora en más y se replique todos los años, y poder llegar a recorrer más kilómetros. Elegimos junio porque es el Mes de los Bomberos», dijo.

Comprometidos

La labor del bombero voluntario tiene mucho de compromiso, sacrificio y amor por el prójimo para poder llevarse adelante. «Nosotros estamos siempre atento al llamado del vecino, estamos las 24 horas con la guardia permanente», indicó Rojas.

Además, contó que fue uno de los impulsores de la creación del cuartel que actualmente funciona en Ramada Paso: «El departamento estaba quedando grande, entonces pensé que sería buena idea sumar uno más. Se armó una comisión en 2022 como un destacamento que dependía de Itatí y, en 2023 -con la personería jurídica- se convirtió en la Asociación de Bomberos».