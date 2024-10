Bomberos Voluntarios de Trelew presentaron tres nuevas unidades

CHUBUT.- La Asociación de Bomberos Voluntarios de Trelew presentó ayer las nuevas unidades adquiridas, una forestal y otra cisterna, y un tráiler de recarga de equipos de respiración autónoma, las cuales fueron compradas con fondos propios, en el marco de la decisión de la Comisión Directiva de avanzar en un plan de renovación de la flota.

Las flamantes adquisiciones demandaron una inversión de más de 140 millones de pesos y fueron presentadas antes autoridades municipales y provinciales, entre ellas el ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi; y el intendente de Trelew, Gerardo Merino.

En ese sentido, Merino agradeció a la Asociación de Bomberos Voluntarios por «hacernos partícipes del acto de presentación de las nuevas unidades, y que mejor que desde las puertas del Municipio, donde la imagen que estamos dando es limpia y ordenada».

En este contexto, celebró que tanto la Municipalidad como la entidad bomberil «podemos mostrar lo que se hace, ya sea con recursos propios como cuando abrimos licitaciones y contamos a los contribuyentes qué hacemos con el dinero; y en este caso compartiendo (un momento) con una institución tan importante en la ciudad».

El mandatario destacó que con Bomberos «compartimos el claro ejemplo de gestión austera, donde la administración muestra con recursos. Es auspicioso que estas cuestiones sucedan en Trelew, ya que empezamos a confiar en las instituciones de gobierno»; aunque también es cierto que en «otras no se puede porque lamentablemente las administraciones no son austeras».

Merino expresó que «no hacemos demagogia en decir ‘no hay que subir impuestos, no hay que pagar tasas’, al contrario, cuando (la Asociación de Bomberos) hizo el pedido de actualización tarifaria no tuvimos ninguna duda en avanzar porque entendemos que existe una buena administración y (el dinero) se necesita. Por eso no hubo discusiones ni desinteligencias» cuando el Concejo Deliberante autorizó el ajuste.