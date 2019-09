Bomberos Voluntarios de Esperanza sumó nuevos equipamientos

Santa Fe.- La Asociación Bomberos Voluntarios de Esperanza realizó una importante inversión con el fin de dotar al Cuerpo Activo de material necesario para acudir a diversas emergencias. El equipamiento fue adquirido en los Estados Unidos y la inversión alcanza los $ 480.000.

Con respecto a la adquisición de elementos comprados en los Estados Unidos, Abel Engler, presidente de la Asociación comentó: «Esto forma parte de las cosas que permanentemente acercamos al cuartel para que nuestros bomberos cuenten con las herramientas necesarias para los diversos trabajos que deben realizar. Como integrante de Comisión Directiva es nuestra obligación no desatender esta parte por más que la economía no esté de nuestro lado no debemos dejar de comprar elementos y a la hora de hacerlo como en esta ocasión, que sean modernos, de última generación y que se adapten a las exigencias de nuestro personal», sostuvo Engler.

Por su parte Néstor Nagel, Jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Esperanza sostuvo: «Este equipamiento recién adquirido cuenta por un lado con linternas de última generación personalizadas para cada bombero que podrá tener en su traje especial como así también linternas para cada una de las unidades vehiculares. De esta forma renovamos el material que veníamos utilizando y que ya estaba obsoleto.

También sumamos tubos de equipos autónomos y así el cuartel cuenta ahora con 18 equipos autónomos por 15 años siendo el único cuartel de la Regional con tantos equipos y en su mayoría nuevos para trabajar. Es para destacar el esfuerzo de la actual comisión directiva que por un lado están llevando adelante un trabajo fantástico de obras en el cuartel de calle San Martín y no descuidan las necesidades de equipamientos que precisamos. Estos nuevos equipos de última generación soy muy distintos a los cuáles poseemos y venimos trabajando y serán de gran ayuda para el trabajo de los bomberos. La tecnología genera que se pueda trabajar más cómodo», comentó Nagel.

Por otra parte el jefe del cuartel agregó: «En lo que resta del año aún esperamos la llegada de nuevas mangueras para los equipos hidráulicos cerrando así una inversión importante hecha por la comisión para que el cuartel de Esperanza trabaje con elementos de última generación para un servicio de excelencia que va de la mano con las capacitaciones constantes que realizamos», expresó en el final Nagel.

fuente: www.sabermassantafe.com