Bomberos Voluntarios de Epuyén atraviesa una difícil situación

El cuartel de bomberos voluntarios de Epuyén está atravesando por dificultades en su funcionamiento. Juan Seguel, encargado del servicio, explicó que “veníamos mal y seguimos mal.

Pero, se conformó una nueva comisión de la asociación de bomberos” y contó que se hizo un llamado a asamblea a la que asistió un importante número de vecinos y socios de la institución, tras la cual se nombró una comisión normalizadora encabezada por Roque Ferreyra (de la comisión revisora de cuentas), que trabajará en el ordenamiento y convocará a asamblea extraordinaria para elegir la nueva comisión directiva.

Seguel señaló que “el problema principal es la falta de fondos para funcionar, derivado de una malversación involuntaria, porque se gastó dinero en lo que no correspondía, tal lo prevén los subsidios que se deben rendir en cuanto a su aplicación”. No obstante aclaró que estaba contando lo que sabe, porque la administración la lleva la comisión directiva, no el cuerpo activo. Un ejemplo es que se gastó de más en la carga de combustible.

El encargado del cuartel bomberil indicó que si no se rinden los subsidios de manera correcta, no bajan más recursos, y en el caso de Epuyén “nos quedamos sin plata”. En otro orden informó que de los 4 móviles, disponen de uno solo en condiciones para acudir a las urgencias de la comunidad, que es un camión cisterna que es utilizado como autobomba.

Complicados para funcionar

“Realmente estamos mal y se nos complica el funcionamiento”, lamentó Juan Seguel, ampliando que fue importante la asamblea, para que los socios se informen de la situación. Asimismo afirmó que si no se conformaba una comisión normalizadora para trabajar en la problemática, se corría el riesgo de tener que cerrar el cuartel de bomberos voluntarios de la localidad.

Los recursos con que cuentan provienen de la cuota de los socios que pagan cada mes, y los subsidios de Nación y Provincia no están llegando; en el último de los casos desde el 2013 que no se depositan.

También hay socios benefactores, que son la empresa Telefónica de la localidad, y el municipio que aporta $ 10.000 mensuales, que son destinados al pago del sueldo del cuartelero. Los voluntarios activos son 18.

Fuente y foto: www.diariojornada.com.ar