Bomberos Voluntarios de Belén adquirió un Camión

El Presidente de la Comisión Directiva de los Bomberos Voluntarios de Belén, Salvador Herrera, formuló declaraciones en la cual manifestó: “Estamos muy contentos, hemos recibido anteriormente un subsidio del Ministerio de Seguridad de la Nación con el cual compramos una camioneta Toyota 0 km, eso ya ha sido rendido como corresponde, actualmente hemos recibido otro subsidio con el cual hemos comprado un camión, es un modelo 2017 con 6.000 km acá en la ciudad de Belén, hace rato que andábamos buscando un camión que no podíamos conseguir y hemos tenido la suerte de encontrar acá en Belén a $ 1.200.000, no quiero dar los nombres porque no estoy autorizado, pero muy contento porque la idea siempre ha sido esa porque para comprar una autobomba cero km el monto no nos alcanzaba, nosotros siempre hablamos de tener algún día una autobomba cero km, pero no podíamos comprar una autobomba con el subsidio que nos dan, dado que nos dan $ 1.000.000 por año y una autobomba 0 km está entre 4 o $ 5.000.000 y tenemos una resolución de la nación que tienen que ser los vehículos a adquirir del año 2003 en adelante, no se puede comprar para atrás todo eso es caro, entonces la idea ha sido desde hace rato, primero de comprar un chasis con este subsidio que ya lo hicimos y después con un segundo subsidio irnos a Córdoba y completarlo, hacerle todo lo que corresponde para que quede una autobomba, pero por ahora tenemos un tanque de 3.000 litros, tenemos una motobomba, tenemos un generador, con eso lo vamos a ir equipando para prestar servicio hasta que recibamos otro subsidio, por supuesto uno no tiene fecha cuando entran esas cosas pero esa es la idea general. Al camión ya lo tenemos en el cuartel, vamos a ir a Catamarca a ponerle la sirena y ponerle las letras de Bomberos Voluntarios, todas esas cosas, para que ya pueda prestar servicio a la comunidad”.

fuente: belen-info.com