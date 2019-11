Bomberos vendieron una camioneta por falta de fondos para repararla

Mendoza.- El cuartel de Bomberos Voluntarios de Salto de las Rosas, ante la falta de fondos para mantenimiento que padecen hace tiempo, vendió una camioneta que se rompió y no pudo reparar por carencias económicas.

Es conocida la situación de este cuartel de Bomberos Voluntarios, que reciben solo ayuda de la Nación pero con un subsidio cuyo fin no es para gastos de mantenimiento. Este panorama, extendido en el tiempo, les trae complicaciones periódicas con el mantenimiento del cuartel y los rodados.

Saúl Sepúlveda, integrante del cuartel, expresó en FM Vos (94.5) que “esperamos que cambie el año ya, estamos todavía complicados con el tema de recursos; más allá de que tenemos nuevos equipos, lo que es sostenimiento es muy complicado de llevar adelante, pusimos a la venta la movilidad, una Ford Ranger con la que tuvimos problemas en un incendio en el último Zonda y se fundió el motor”.

Agregó que “ya no podíamos mantenerla, son recursos que no tenemos. El vehículo es viejo y nos terminaba ocasionando gastos que no podemos sostener. En esos aspectos estamos complicados”.

Fuente y foto: diariosanrafael.com.ar