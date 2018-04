Bomberos Tinogasta cierra sus puertas por falta de recursos

Catamarca.- El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tinogasta informó en las redes sociales en el dia de ayer su preocupante situación económica y el cese de sus actividades por falta de recursos, a continuación transcribimos el comunicado oficial publicado en su cuenta de facebook:

“Hoy 25 de Abril del 2018 lamentamos informar a la población en general que nuestra institución permanecerá cerrada por falta de recursos, el personal no cuenta con seguro para salir a las emergencias, los vehículos no están en condiciones. Lamentablemente hace 2 años no recibimos el subsidio nacional el cual se nos informo que no lo tendremos.

Esto nos obliga a que nuestro cuartel se vea extremadamente tocando fondo al no poder reparar vehículos al no poder pagar seguros al personal, al no poder renovar el equipo ya vencido y no poder saldar cuentas de mantenimiento del cuartel es una triste noticia que nos conmueve a todos los integrantes llegar a estas instancias pero es la cruel realidad tocamos fondo y no hay como poder seguir así que informamos a todos que el cuartel de Bomberos Voluntarios de Tinogasta cierra por falta de Recursos”.