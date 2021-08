Bomberos sofocaron un incendio en un edificio de 12 pisos

CABA.- Cuatro dotaciones de bomberos de la Ciudad de Buenos Aires sofocaron ayer un incendio, originado en horas de la mañana, en el piso 11 de un edificio de Palermo, en la avenida Cerviño al 3700. No se registraron heridos y cuatro personas, que no revestían complicaciones de salud, fueron asistidos por una de las 15 ambulancias del SAME que llegaron al lugar.

El personal de la Estación 4ta de Bomberos asistió a las 9,15 al edificio de 12 pisos y se encontró que había un fuego generalizado en un departamento del undécimo, con afectación en la cocina.