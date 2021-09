Bomberos sin vehículos y elementos para combatir incendios

El pasado 22 de agosto, Día del Bombero, los “tragahumo” solamente fueron engañados para las autoridades municipales, nada más les enseñaron el equipo, pero nunca se los entregaron, a pesar de que fue una donación por parte de Pemex y no una compra como presumió Adela Román Ocampo la todavía alcaldesa de Acapulco, manifestaron trabajadores de esa dependencia que por años han soportado el olvido y el desencanto de los alcaldes en turno.

“Los héroes sin rostro”, ha perdido la esperanza de que puedan contar cuando menos con una unidad motriz en buen estado, Miguel N, lamentó que nadie se preocupe por dotarlos del equipamiento necesaria, “todas las unidades motrices están en mal estado, descompuestas, algunas no salen porque no tienen una llanta, otras no tienes baterías, pero lo más grave es que no hay equipo de protección para los trabajadores de esta dependencia que debería ser una prioridad para las autoridades”.

Son más de 100 trabajadores adscritos a Bomberos, que entraron con la esperanza de ayudar a la población en caso de desastre, por poco a poco han ido perdiendo la confianza y el interés por sacar adelante los trabajos, porque en ocasiones no tienen ni para la gasolina, lo que ha impedido que se acuda a lugar en donde se presenta un incendio o un derrumbe.

Agregó que en estos últimos 3 años, no hubo ningún avances para dotarlos del equipo “en el pasado festejo de Dia del Bomberos solamente nos mostraron las mangueras, los uniformes y material para atender los auxilios, pero hasta la fecha no los han entregado, estos es un burla por parte del gobierno municipal, que se ha jactado de que cuentan con el mejor equipo para atender los incendios, cuando la realidad es otro, solamente se cuenta con una motobomba, una ambulancia, y una pipa, lo que resulta insuficiente para atender todos los llamados”.

Indicó que son muchas unidades que se encuentran parqueadas porque nunca les dieron mantenimiento, mucho menos se repararon del motor, han quedado como chatarra, en los patios de las estaciones de bomberos, que se encuentran, como Farallón, Renacimiento, Coloso, Mercados Central y Pie de la Cuesta.

Explicó que se ha perdido la relación con los países de Canadá y Estados Unidos, quienes le entregaban los camiones, así como equipo de primer nivel, para combatir los incendios tanto en edificios como en partes de difícil acceso, pero se olvidaron de esos trámites y ahora las consecuencias son fatales porque se presenta un siniestro mayor no hay la capacidad en equipamiento.

Por su parte, Ángel R, indicó que es una pena que los gobierno no tengan conciencia de la cultura de la prevención de desastres mucho menos de protección, porque Acapulco, se encuentra en los municipios mas atrasados en comparación con otros estados, debido a que no le inyectan recursos económicos, pero en campaña política sacan la casa por la ventana, prometen y prometen, pero al final de cuentas resultan peor que otros gobiernos.

Además, manifestó que todo lo que están viviendo es por la corrupción que se traen, se quedan con todo el presupuesto que les asignaron para la dirección de Bomberos, pero el dinero nunca llegó, es necesario que se investigue al gobierno municipal en donde quedó ese dinero, y que lo están justificando con material y reparación falsas, es por eso que la ASE debe abrir una investigación en contra de quienes o quieren hayan desaparecido ese dinero.

Criticó el porque el director de esa dependencia realmente no se faja los pantalones y les exige que hagan las reparaciones necesarias, las mismas instalaciones están deplorables, es momento de que se le de importancia a esta central, porque de ello depende que se le preste el auxilio a los habitantes, de lo contrario seguirán en constante riesgo.

Agregó que la única pipa que se tiene solamente corre a 20 o 30 kilómetros por hora porque no sirve el motor, y cuando ellos llegan ya todo el incendio terminó, lo mismo ocurre con los auxilios a los enfermos o de accidente, porque no tienen el manejo adecuado de las reparaciones.

Además, criticaron que el propio coordinador de Protección Civil Cuauhtémoc Gayoso se ha dedicado a la extorsión de negocios, con el pretexto de los operativos contra el Covid, porque desde hace un año y medio que les permitían la apertura, solamente actuaban en contra de aquellos que pagaban cuota, también pidieron que se les investigue-

Otro negocio que hicieron con el anterior coordinador fue con los operativos contra las despachadoras de gas, a quienes les cobrando desde 20 a 30 mil pesos por dejarlas operar y si no cumplían simplemente les clausuraban en negocio, obviamente en complicidad con la alcaldesa Adela Roma Ocampo.

Por esa razón, pidió que antes de que se vaya la alcaldesa Adela Román Ocampo, rinda cuentas ante la ASE y el Congreso Local, porque pretenden llevarse una millonada junto con sus funcionarios entre ellos el secretario general del Ayuntamiento, Ernesto Manzano, el sobrino Víctor Román, como el de Finanzas, Sedesol, Desarrollo Económico y de Seguridad Pública, quienes hicieron un negocio millonario durante estos tres años que estuvieron al frente de esas dependencias.

Coincidieron con el ex contralor municipal, Francisco Torres Valdés, de que se tiene que aplicar la ley en contra de estos funcionarios una vez que se hayan hecho las investigaciones correspondientes, porque no solamente afectaron a la población por la falta de agua , sino que en todas dependencias fueron suprimidos los presupuestos, pero jamás dieron a conocer en dónde y como los utilizaron porque definitivamente en insumos y medicamentos para el tratamiento de Covid no los canalizaron, como pretenden hacer creer a la población.

Fuente y foto: www.enfoqueinformativo.mx