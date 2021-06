Bomberos recomiendan cómo evitar intoxicaciones con monóxido de carbono

CABA.- Los Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires brindaron algunas recomendaciones para evitar intoxicaciones y hasta la muerte por inhalación de monóxido de carbono, ante la inminente llegada del invierno y la profundización de las bajas temperaturas.

Controlar el buen funcionamiento de los artefactos de gas, entre ellos termotanques, calefones, estufas y cocinas, y la correcta instalación y estado de los conductos de ventilación, a través de un gasista matriculado, y evitar braseros, son algunas de las recomendaciones de la Oficina de Investigación de Incendios y Explosiones de Bomberos de la Ciudad, ante la llegada de las bajas temperaturas.

También hacen hincapié en llamar al 911 ante una emergencia o duda sobre un posible escape o intoxicación.

Desde la Compañía Técnico Pericial, en el barrio de Parque Avellaneda -integrada por técnicos del Cuerpo de Bomberos porteño- a cargo de las pericias que encomienda la Justicia en los casos de intoxicaciones por monóxido de carbono, advirtieron especialmente sobre «las falencias de funcionamiento, instalación y ventilación que se producen con los artefactos a gas y las evidencias que dejan estas fallas, como marcas en aparatos y paredes».

Estas evidencias visibles -subrayaron- son de gran importancia para darse cuenta del peligro ya que la combustión no tiene olor ni ruido, por lo cual al monóxido de carbono se lo conoce como el «asesino silencioso».

«Esas manchas negras que pueden quedar en paredes o en los aparatos quiere decir que se está liberando monóxido de carbono en el ambiente», explicó el subcomandante Martín López Calvo, a cargo de la oficina técnico científica.

Como primera medida, López Calvo recomendó que «un gasista matriculado revise una vez por año, especialmente ante la llegada del frío, todos los artefactos de gas, tanto calefones, termotanques, cocina y estufas, y también la correcta instalación de rejillas de renovación de aire y ventilación».

En base a su experiencia, la mayoría de los casos de intoxicación parten por «conductos obturados» sostuvo López Calvo.

Ante ello, el 2do jefe de Siniestros, subcomandante Eduardo Jamur, dio como ejemplo tubos tapados con nidos de pájaros o restos de mampostería, caños achatados o con los sombreros aplastados.

Los Bomberos recuerdan a la ciudanía que está prohibido el uso de braseros; no utilizar la cocina para calefaccionar; no utilizar caños corrugados para salida de los artefactos y controlar que los cerramientos no impidan la salida de los gases de los artefactos.

Los especialistas advirtieron, principalmente en estos tiempos en que la gente está más en el interior de las casas por las bajas temperaturas, que «el monóxido de carbono es acumulativo, por lo cual a medida que pasa el tiempo la intoxicación se va incrementando».

«Por más que uno salga al exterior y respire aire fresco, al volver al ambiente contaminado la intoxicación continúa y se incrementa el riesgo de perder la vida, ya que el monóxido no es percibido por nuestros sentidos», advirtió Jamur.