Bomberos fueron agredidos mientras apagaban un incendio

Córdoba.- Bomberos de Villa del Rosario fueron agredidos mientras apagaban un incendio, fueron apedreados por jóvenes de entre 10 y 15 años cuando iban en camino a controlar un incendio provocado por una quema de pastizal

En comunicación con CoviTeVe Coovilros, Diego Beltramo, uno de los bomberos agredidos, dio su testimonio.

«Suena la alarma a las 19 por un incendio de quema de pastizal atrás de la cancha de promesas, entonces acude el móvil 20 normalmente a trabajar y es golpeada la puerta trasera por un grupo de chicos entre 10 y 15 años», relató.

«Después se quedan sin agua con el móvil 20 y salgo yo a cargo del móvil 3 con un bombero, y en la altura de Sanavirones y Córdoba recibo una apedreada en la baliza», continuó.

Desde los bomberos, desconocen la cantidad de quienes agredieron pero eran «varios». Pero no sólo fueron agredidos los bomberos, sino también el móvil policial que se encontraba en el lugar del siniestro.

Se trata de una situación de la cual desconocen las razones. «Del porqué no sabría qué decir. No tengo palabras, es la primera vez que me pasa acá en villa de rosario», expresó el bombero.

Cuando finalizaron la tarea, decidieron hacer la denuncia. No hubo personas heridas, pero sí varios daños en las unidades móviles.

Fuente y foto: www.hablandoclaro.com.ar