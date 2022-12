Bomberos festejaron los goles de Argentina en medio de un incendio

Corrientes.- En el medio de la nada y mientras batallaban contra el fuego en una tórrida tarde, una dotación de los bomberos voluntarios de Esquina, Corrientes, recurrió a un handy equipado con radio de frecuencia modulada para seguir el partido que el seleccionado argentino de fútbol le ganó a Países Bajos, en el Mundial de Qatar, para pasar a semifinales.

Los equipos realizaban los movimientos precompetitivos en la cancha cuando Roberto Cardozo escuchó sonar la sirena del cuartel, que está a sólo dos cuadras de su casa. El profesor de educación física no dudó: pidió datos de la emergencia y subió a su moto para llegar más rápido al cuartel.

Junto a Diego Salinas y Pablo Rizzo, partieron velozmente hacia el paraje Guayquiraró, donde las llamas devoraban un reseco campo.

Cardozo, que tiene 27 años, dice: “No dudé un segundo en ir al cuartel. Soy bombero voluntario desde hace dos años pero me crié ahí adentro porque mi papá forma parte del grupo desde hace más de 35 años”.

“Cuando llegamos al campo, los dueños nos estaban esperando y entramos a combatir el fuego con una línea, pero había sectores a los que no podíamos llegar con la camioneta, así que cargamos las mochilas con agua y seguimos trabajando de esa manera. Cuando vuelvo a recargar agua, mi novia me mandó un mensaje de WhatsApp avisándome del primer gol de Argentina”, contó Cardozo.

“Ahí les aviso a mis compañeros que íbamos ganando. Después, pudimos volver a trabajar con la camioneta y entonces sintonizamos una FM con el handy y seguimos en directo el partido. Incluso nos filmamos en el momento en el que Messi mete el penal para el 2 a 0 porque ya teníamos controlada la situación”, agregó.

El retorno a la base fue lleno de angustia. Es que Países Bajos había logrado empatar sobre la hora y de esa manera forzó el tiempo suplementario. “Por suerte la serie de penales ya pude ver en mi casa”, contó aliviado Cardozo.

Pero no fueron los únicos bomberos que esa tarde tuvieron que salir a hacerle frente al fuego, y colocando en un segundo plano la pasión por el equipo que lidera Lionel Messi. Casi a la misma hora, el teléfono del cuartel volvió a sonar y la alarma nuevamente puso en alerta a todos.

Esta vez fueron los bomberos Nicolás Rojo, Osvaldo Soto y Jesús Machuca los que cantaron y festejaron los goles argentinos en el medio de un campo de la tercera sección, a casi 15 kilómetros de Esquina después de seguir a través de una radio el trascendental partido.

Fue el papá de Roberto, Raúl, quien contó la forma en que encontraron los bomberos para poder seguir el partido en medio de un campo que era devorado por las llamas. “Ellos tienen un handy que cuentan con una radio que sintoniza AM y FM; además de mantener contacto con el cuartel central. Y fue la forma que encontraron para seguir el partido sin dejar de combatir el incendio“, sostuvo.

Los bomberos se ilusionaron con la llegada de las lluvias, el fin de semana, pero en Esquina –la ciudad natal de Don Diego y Doña Tota Maradona– apenas cayeron quince milímetros. Este domingo tuvieron otra salida, esta vez tuvieron que trabajar cuatro horas en una forestación que era devorada por las llamas.

“Estamos cruzando los dedos para que el martes no suene la sirena y podamos ver el partido contra Croacia en el cuartel o en nuestras casas”, sostuvo Roberto, quien aseguró que “uno se tienta (con no acudir al llamado) pero cuando suena la alarma, no se duda un segundo”.

Fuente: diariolarepublica.ar