Bomberos en Perú sin carros para atender emergencias

Huancavelica.- En lo que va del año, la Compañía de Bomberos de Huancavelica ha realizado cientos de intervenciones, entre emergencias por accidentes de tránsito, incendios, entre otros, no obstante, carece del presupuesto para el mantenimiento de sus unidades vehiculares.

Asimismo, el comandante departamental de la Compañía de bomberos de Huancavelica, Marco Pumacuahua, informó sobre las necesidades que tienen las sedes de los bomberos de la región.

A esto, el vicegobernador regional de Huancavelica, Guillermo Quispe Torres, aseveró que para el siguiente año están destinando presupuesto para las unidades vehiculares de la Compañía de Bomberos de Huancavelica.

NECESIDADES. Pumacahua informó sobre las necesidades que hay en las compañías de bomberos que hay en la región de Huancavelica.

“En las tres compañías (de bomberos) todas las unidades están fuera de servicio por falta de mantenimiento, mantenimiento preventivo sobre todo. En el caso de Huancavelica, de las dos ambulancias, una necesita cambio de aceite y la otra una reparación del motor, también, la unidad Spartan, que es la unidad contra incendios y la única de la región, también necesita una reparación del sistema eléctrico, esas son las grandes necesidades que tiene Huancavelica”, dijo el comandante.

Agregó: “En Lircay, la compañía no cuenta con unidad contra incendios, y no es posible que una compañía de bomberos no cuente con este tipo de unidad; en el caso de la compañía de Churcampa, tampoco cuenta con una ambulancia,no cuenta con equipos de rescate. Estas son las grandes necesidades que tienen nuestras compañías”.

Pomacahua aseveró que después del 2017, el Gobierno Regional de Huancavelica (GRH) dejó de dar presupuesto a la compañía.

«Después de realizar varias gestiones, la compañía de bomberos ha logrado combustible, pero no sirve de nada si no hay unidades vehiculares que estén operativas», dijo el comandante.

Acotó: «La compañía de bomberos somos la primera respuesta ante cualquier emergencia y para ello se requiere un equipamiento personal adecuado por lo que pedimos a las autoridades a que apoyen a la compañía con equipamiento personal y de seguridad de los bomberos», dijo Pumacahua.

COMPROMISOS. El vicegobernador manifestó que para este año la anterior gestión no destinó presupuesto para el mantenimiento de las unidades vehiculares de la compañía de bomberos.

“Para esta gestión 2019, nosotros no hemos retirado presupuesto para esa actividad, ya que la programación presupuestal para este año lo realizaron en el 2018, y no consideraron un presupuesto para esta actividad”, afirmó la autoridad.

Agregó: “No obstante, para el próximo año estamos un presupuesto para el mantenimiento de las unidades vehiculares de la compañía. Lo que me dice el asesor del gobernador (Ciro Soldevilla) es que existe un convenio marco y a mérito de ello se va a hacer un convenio específico para apoyar esta actividad ya que es muy importante para la región que la compañía de bomberos esté correctamente equipada y operativa”.

“Es necesario que la compañía de bomberos esté con unidades operativas las 24 horas. Es voluntad del gobernador apoyar a las compañías de bomberos”, expresó Dimas Aliaga, gerente general regional de Huancavelica.

fuente: diariocorreo.pe