Bomberos denuncian presunta estafa con venta de rifas

Guairá.- El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, cuartel Villarrica, alertó a la ciudadanía que varias personas, presuntamente estafadoras, se están hiciendo pasar por voluntarios de la entidad para vender rifas y recaudar dinero. Aclararon que la institución realiza colectas solamente una vez al año, en octubre, previa comunicación oficial.

Los Bomberos Voluntarios de Villarrica (amarillos) advirtieron sobre una colecta falsa llevada a cabo por un grupo de personas que se hacen pasar por voluntarios de la institución. Fueron vistos con el uniforme de bomberos de la compañía de la localidad de Yataity del Guairá, pero con la insignia de la compañía de Mbocayaty, explicaron. El reclamo fue realizado por un comerciante villarriqueño y los bomberos presentaron la denuncia para evitar que más ciudadanos solidarios sean embaucados.

La presidenta de los bomberos K-31 de Villarrica, Liz Peralta, indicó que recibieron los reclamos de comerciantes que constantemente apoyan a los bomberos acerca de personas que hacen actividades para recaudar dinero en nombre de la institución. Aclaró que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) no cuenta con una compañía en la localidad de Yataity. “Estas personas llegaron a los domicilios y en los comercios a pedir ayuda solidaria y a vender rifas para recaudar dinero supuestamente para subsistir, utilizando uniformes de la institución. Yataity no cuenta con una compañía porque nosotros, de Villarrica, vamos para las coberturas. Estas personas no son parte del cuerpo de bomberos”, refirió Peralta.

La voluntaria advirtió a la ciudadanía en general para que tenga cuidado con las personas que piden dinero en nombre del cuerpo de bomberos y aclaró que la institución realiza colectas solamente una vez al año, en octubre. “Nosotros realizamos la colecta solamente en el mes de octubre, pero primeramente hacemos el comunicado oficial donde se detallan los días y los lugares en donde vamos a estar y siempre con la alcancía distintiva”, puntualizó.

Por último, desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios indicaron que en la campaña que se lleva adelante “Socio colaborar”, solamente una persona está designada para realizar los pedidos y las diversas gestiones ante las instituciones públicas y privadas, que es el voluntario Emanuel Castillo Duarte, quien también emite factura legal por las diversas donaciones en efectivo.

