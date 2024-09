Bomberos del Chañar dejarán de prestar algunos servicios

Neuquén.- Por falta de recursos, los Bomberos del Chañar dejarán de prestar algunas asistencias. Explicaron que no tienen el equipamiento para atender todas las demandas. En primavera, se multiplican los incendios de pastizales por el viento.

Los Bomberos voluntarios de San Patricio del Chañar aseguran que no cuentan con los recursos suficientes para hacer frente a la demanda de asistencias de una población en constante crecimiento. Equipados apenas con un autobomba y tres vehículos adaptados, la falta de presupuesto los obligó a tomar la decisión de priorizar solo las asistencias de siniestros en los que haya riesgos más graves.

En diálogo con LU5, el Jefe de Bomberos Voluntarios de San Patricio del Chañar, Jorge San Martín, explicó que en esta época del año suelen verse complicados por la falta de recursos para atender una creciente demanda de asistencias, La mayor cantidad de pedidos se centra en la quema de pastizales, con incendios que se suele descontrolar con las ráfagas de viento.

«Generalmente en esta época del año nos pasa lo mismo, llegamos con un presupuesto bastante acotado y con la irresponsabilidad de productores y gente que empiezan a hacer quemas, como pasó ayer con un alerta que se difundió de todos los medios de comunicación», se quejó el bombero, que aclaró que atender este tipo de emergencias los obliga a poner en riesgo sus vehículos o incluso desatender otro tipo de siniestros en los que hay personas afectadas.

«A eso nos referimos, a que vamos a evaluar de qué manera vamos a intervenir ese tipo de incendios», dijo sobre la decisión de priorizar algunas asistencias sobre otras. «A veces hay que entrar al monte o en medio de un cuadro descampado para sofocar el incendio lo antes posible, pero eso implica poner en riesgo los móviles que hemos sufrido varias roturas», explicó San Martín, y aclaró que su cuartel afronta un gasto mensual de 500 mil pesos para sostener los vehículos, siempre que no haya que pagar arreglos mecánicos.

La decisión de los Bomberos

«Vamos a seguir prestando servicio en todo lo que podamos abarcar, pero el cuartel cuenta con cuatro móviles solamente, el año pasado pudimos comprar un autobomba y el resto son vehículos adaptados», dijo y aclaró que, en muchos casos, también asisten a otros cuarteles de Bomberos Voluntarios, como los de Centenario o Añelo, lo que los obliga a desdoblar sus recursos para atender, en algunos casos, dos incendios en simultáneo.

«En cuanto a personal, tenemos muy buena cantidad, pero no le podemos brindar las herramientas necesarias para afrontar los siniestros o lo que pasa estos días, con incendios en distintas chacras», aclaró en la entrevista radial. «Si no hay riesgo de vida, se prioriza donde sí está el riesgo», afirmó.

Aunque notan un gran compromiso de la comunidad hacia su institución, aclaró que no tienen aceitado el método para desarrollar un sistema de aportes de socios que no desgaste al personal. «Vemos que quieren ayudar porque cuando hacemos rifas y otras recaudaciones de fondos, siempre colaboran, pero no es algo que mueve la aguja y es muy desgastante para el personal tener que poner un cobrador», dijo y aclaró que no cuentan con un desarrollo automatizado para que los vecinos hagan los pagos.

Sumar nuevos recursos es fundamental en el escenario que atraviesa la localidad, que vive el impacto directo de Vaca Muerta. «San Patricio del Chañar recibe familias todos los días, es imposible conseguir alquileres, el flujo vehicular es permanente y esto no va a parar. Nosotros nos tenemos que equipar para poder brindarle el servicio que se merece la comunidad», afirmó.

Fuente: www.lmneuquen.com