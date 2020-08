Bomberos de Valparaíso realizaran una rifa virtual

Valparaíso.- Por 45 años, el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso realizó su rifa anual desplegando a todos sus voluntarios por la zona, sin embargo, producto de la pandemia, este año no será posible.

Esto obligó a la institución a reinventarse, por lo que realizarán su primera rifa completamente virtual. Dicho sea de paso, son los primeros en el país en realizar este tipo de iniciativa.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, Rodrigo Romo, en conversación con BioBioChile señaló que tomar la decisión no fue fácil.

“Pasar a una plataforma virtual no es tan fácil, porque no toda la gente, y lo ha demostrado ahora la pandemia, no toda la gente está habituada al internet o comprar online. No ha sido tan simple la toma de decisión”, dijo el comandante.

En años anteriores vendían cerca de 200 mil números. Del monto total recaudado se descuenta el valor de los premios y el resto se distribuye en las distintas compañías de la zona.

Gracias a una alianza con la empresa Ticketplus, este año podrán continuar son su rifa anual, pero de manera virtual.

El comandante de Bomberos realizó un llamado tanto a los vecinos de Valparaíso como a todos quienes puedan participar: “Lo primero, acudir a todos los vecinos y vecinas de Valparaíso a que nos apoyen, y de otras partes de Chile. Valparaíso es una ciudad especial que cada cierto tiempo somos noticias por grandes emergencias (…) es necesaria esta continuidad”.

Las personas que quieran comprar un número lo puedes hacer por medio del siguiente link: Rifa Bomberos de Valparaíso.

Fuente: www.biobiochile.cl