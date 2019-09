Bomberos de Tocopilla y Calama recibieron nuevos carros bomba

Santiago.- En el Campus Central de la ANB, el Cuerpo de Bomberos de Tocopilla recibió tres unidades y el Cuerpo de Bomberos de Calama dos máquinas. En total cinco carros para la Región de Antofagasta que fueron financiados íntegramente por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

La ceremonia –realizada en el auditorio del Campus Central- contó con la presencia del Presidente Nacional de Bomberos de Chile, Raúl Bustos, quien se encontraba acompañado en la testera por el Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Tocopilla, Víctor Díaz, y el Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Calama, Patricio Sandoval. Además, participaron del acto los oficiales y delegaciones de los respectivos Cuerpos.

Después de los discursos correspondientes, se realizó uno de los momentos más emotivos y simbólicos de la ceremonia, donde los Superintendentes de ambos Cuerpos de Bomberos procedieron a firmar las actas de entrega y recibieron las llaves de sus nuevas unidades por parte del Presidente Nacional de Bomberos de Chile.

Precisamente, la máxima autoridad bomberil dijo que «el financiamiento del 100% por parte del FNDR del Gobierno Regional de Antofagasta no es una realidad general en el país. Por eso invitamos al resto de las regiones de Chile a que impulsen a sus gobiernos regionales a reponer el material mayor y menor, ya que es una obligación del Estado. El presupuesto que la Junta tiene para ir en apoyo en la adquisición de estos carros en cada proyecto FNDR no es que sea una regla establecida, sino que es una regla solidaria de apoyo a las regiones que no pueden cumplir con este aporte».

«Tenemos que tener una mirada de agradecimiento entonces al Gobierno de Antofagasta por ese espíritu solidario, porque nos permite ir en apoyo de las demás regiones. Esperamos que este ejemplo se repita en el resto del país, pero sabemos también que existen realidades distintas en cada región», agregó el Presidente Nacional de Bomberos de Chile, Raúl Bustos.

En el caso del Cuerpo de Bomberos de Tocopilla, las unidades entregadas corresponden a un carro tipo C11 de Rescate Pesado marca Ferrara, cuyo costo total fue de $673.349.290 asignado a la 4ª Compañía; un carro C3 Urbano Mayor marca Spartan, con una inversión de $384.564.411 asignado a la 4ª Compañía; y un carro C3 Urbano Mayor marca Spartan, cuyo monto total fue de $377.815.012 asignado a la 1ª Compañía.

El Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Tocopilla, Víctor Díaz, se mostró muy contento por estas nuevas piezas de material mayor. «Me emocioné mucho porque vivimos en una ciudad que ha sufrido terremotos y aluviones, y necesitábamos este material mayor para desarrollar un mejor trabajo en las emergencias, y este es un gran avance en este sentido. Mañana sábado nos reuniremos en la plaza de Tocopilla, a las 21:00, y le exhibiremos estas máquinas a nuestra comunidad».

Asimismo, y en el caso del Cuerpo de Bomberos de Calama, se entregaron las siguientes dos unidades: un carro tipo C3 Urbano Mayor marca Spartan, cuyo costo total fue de $281.180.530 asignado a la 3ª Compañía; y un carro Aljibe 6×4 marca Magirus, cuyo monto total fue de $233.878.727 asignado a la Comandancia del Cuerpo.

El Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Calama, Patricio Sandoval, sostuvo que «tenemos la satisfacción de recibir estas dos unidades de un total de 5 para la concreción de la segunda parte de este proyecto del Gobierno Regional, el cual tiene un costo aproximado de 2.104 millones aproximadamente en total. Es un orgullo y un sueño contar con material de última generación y que cumpla con los requerimientos de la respuesta que la ciudadanía espera de sus Bomberos. Agradezco al Gobierno Regional de Antofagasta y por supuesto también a la Junta Nacional de Bomberos de Chile».

Hay que destacar que las 5 máquinas entregadas a Tocopilla y Calama fueron financiadas 100% por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

fuente y foto: bomberos.cl