Bomberos de Tierra del Fuego reclaman pago de subsidio

Tierra del Fuego.- Los cuarteles de bomberos provinciales emitieron una solicitada desde la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de Tierra del Fuego, en la que advierten encontrarse en “estado de alerta” producto por la falta de recepción de los fondos correspondientes a la Ley 736, un subsidio que debe abonar el Gobierno Provincial.

Esta ley destina el 1,5% de la recaudación propia del Estado Provincial para el financiamiento de los cuarteles de bomberos en la provincia, y aseguran tener serios retrasos que comprometen el aspecto operativo.

En ese sentido señalan que hay “un riesgo de cortar el servicio”, ante lo que plantean “la situación se ha tornado insostenible, agregando que se ha generado “un daño en el normal funcionamiento de las Instituciones de bomberos… por ello nos vemos en la necesidad de hacer público nuestra situación para visibilizar un problema que nos está llevando a los cuarteles de bomberos voluntarios al colapso del sistema, con la consecuente falta de prestación de nuestro servicio a la comunidad”.

Finalmente advierten también que no se reglamentó ni aplicó la ley 1250, a un año de su sanción, por la que se iba a establecer “la jubilación y obra social para aquellos bomberos que no la posean”, “a la fecha algunos bomberos están pasando situaciones gravosas que si hubiesen tenido el amparo de la obra social y la jubilación, no deberían estar pasando”, reclaman en la solicitada a las autoridades.

Fuente: www.cronicasfueguinas.com