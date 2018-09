Bomberos de Olavarría buscan la creación de una Tasa

Este sábado a través de un comunicado el presidente del Consejo Directivo de la Asociación Bomberos Voluntarios de Olavarría, Ricardo Luissi, expuso la realidad presupuestaria que tienen en la actualidad.

Según explicaron, el escrito se formuló ante “la difícil situación que atraviesa hoy Bomberos Voluntarios”.

El comunicado de Ricardo Luissi:

Ayúdenos a ayudar

Seguramente todos conozcan sobre nosotros, sus bomberos voluntarios, porque somos parte de esta hermosa comunidad olavarriense. Pero quizá muchos no conozcan en profundidad de nuestras vivencias y nuestra realidad actual. Por eso voy a contarles que me integré a esta gran familia hace ya unos años y hoy me toca en suerte conducirla, con todo lo que implica ese compromiso. Y puedo decir que he llegado a conocerla bien, profundamente. Tanto como para sentir ese orgullo que sólo nos generan las buenas causas.

Y hoy, en mi condición de presidente del Consejo Directivo de la Asociación Bomberos Voluntarios de Olavarría, puedo decir que al igual que mis pares dirigenciales compartimos la pasión por esta institución, casi tanto como cada bombero voluntario que forma parte de ella.

Vivimos por y para Bomberos… dedicamos gran parte de tiempo de nuestras vidas para hacerla cada día más grande. Siempre en forma voluntaria. Y así como a nuestros hombres y mujeres, sólo nos gratifica saber que hacemos bien nuestro deber. Tarea que consiste en obtener los recursos para que nuestro personal tenga todo lo necesario para cumplir con su tarea. Prevenir y proteger a cada persona en la emergencia que fuere.

Con excepción de un grupo de siete personas que debimos designar para contar con una guardia permanente que nos dé una celeridad inmediata en horarios donde todos descansan, a quienes se suman bomberos que deciden sacrificar voluntariamente horas de descanso y familia para sumarse a la vigilia, la totalidad de los hombres que integran esta familia no tiene una remuneración económica. Es más, en esos tiempos de guardia cada bombero paga su cena y hasta la yerba para el mate de su bolsillo. Porque así viven esta vocación, es difícil explicarlo con palabras. No hay un sólo peso aquí que no se destine sin pensar en nuestra comunidad. Vivimos nuestras vidas deseando que nunca nos necesiten, pero al mismo tiempo vivimos preparándonos por si algún día lo hacen…

Y para ello hemos apelado a diferentes iniciativas a través de los años, a partir de las distintas conducciones que nos han precedido y desde que nosotros nos hicimos cargo de esta querida institución. Pero la ciudad ha crecido y crece a ritmo vertiginoso, cada día se vuelve más difícil solventar nuestras finanzas para estar a la altura de esa exigencia. Y no nos resignamos a restringir o dosificar nuestros recursos porque hablamos ni más ni menos que de preservar vidas, más allá de bienes materiales que seguramente son importantes para nuestros vecinos.

Por eso hemos apelado a nuestros gobernantes, tanto al Municipio como a nuestros legisladores. Nos reunimos tanto con el Intendente como con cada bloque de concejales y mostramos cada registro contable que tenemos. Somos una entidad transparente y como tal nuestra contabilidad está abierta a quien desee ver cómo gestionamos nuestros recursos. Hoy solamente vestir a un bombero cuesta 28 mil pesos en equipo estructural (chaqueta y pantalón), otros 10 mil pesos en casco y botas, unos 10.500 pesos en un handy de comunicación de una marca de nivel medio, además de 3.500 pesos en guantes especiales y cubre cuello ignífugos. Con lo cual hablamos de unos 52 mil pesos, a los que se debe sumar un equipo de respiración autónomo con un valor unitario de 5o mil pesos. Este costo fue estimado con un dólar a 23 pesos.

Tenemos unidades del año 1978, que están en condiciones debido al mantenimiento que les practican nuestros propios bomberos, pero hablamos de 40 años de antigüedad. Funciona por la dedicación que le pone el propio personal de la institución, para cambiar amortiguadores, motor, tanques. Y nuestro parque automotriz promedia el modelo 1995.

Estamos dejando el servicio del Estacionamiento Medido que nos fue otorgado oportunamente como otro medio de generar ingresos y con el tiempo se volvió deficitario.

Y no podemos sostenernos hoy, librados a la buena voluntad de empresas que colaboren o de los fondos que genere la rifa tradicional que se pone a la venta año a año.

Hay que tener en cuenta también que otra parte de nuestra recaudación proviene, por poco tiempo más, de la cuota societaria en las facturas del servicio de energía eléctrica, pero dejaremos de percibirla a corto plazo. Y que se cortó el ingreso de fondos que recibíamos a partir de un convenio con la concesionaria del peaje de Hinojo.

Contamos con un subsidio del Gobierno nacional que administra fondos aportados por las compañías aseguradoras de todo el país, que hoy se está gestionando a través del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, y otro subsidio del Gobierno Provincial, esos dineros nos permiten afrontar parte de nuestras necesidades. Pero se vuelve insuficiente ante la magnitud que ha tomado nuestra ciudad y las exigencias en materia operativa. Por eso apelamos también a nuestra comunidad, a cada uno de nuestros vecinos, a cada uno de ustedes…

Hoy nuestros gobernantes y concejales analizan la posibilidad de brindarnos el sostén financiero que nos dé por fin la facultad de contar con un equilibrio financiero y la posibilidad de proyectar un presupuesto prestablecido año a año. Sería parte de ingresos que nos permitirían enfocar nuestra gestión para obtener recursos extra destinados actualizar no sólo equipos operativos, sino pensar ya en vehículos con mayor vida útil que los que hoy tenemos, por ejemplo.

Estamos frente a una posibilidad importantísima para nuestra querida Institución, por eso apelamos a ustedes, nuestros vecinos…y por eso le pedimos que nos “Ayuden a Ayudar”

