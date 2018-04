Bomberos de Leonardo Ortiz sin gasolina ni baterías

Paralizadas se encuentran las unidades contraincendio y de rescate de la Compañía de Bomberos N° 195 del populoso distrito chiclayano de José Leonardo Ortiz, debido a que no tiene combustible ni baterías.

El comandante de esta unidad bomberil, Ramiro Cardozo Monteza, dijo que las unidades de su compañía no están aún bajo el poder Estado debido a que el comité pro obra aún no la transfiere al Gobierno Regional de Lambayeque, para que este a su vez lo entregue al Cuerpo General de Bomberos del Perú, incluyendo local, máquinas y todos los enseres.“

Las 3 unidades quieren mantenimiento y no tenemos dinero para esos gastos. Hace dos días los vecinos colaboraron con 100 soles de combustibles y allí tengo las boletas de las donaciones que hacen los vecinos, pero hay veces que se interpresa mal estar pidiendo para combustible.

Lamentablemente, las unidades no están reconocidas por el Estado” indicó. Cinco bomberosCardozo remarca que si bien el local de la compañía de bomberos está abierta, es atendida solo por cinco bomberos quienes nada pueden hacer en una emergencia pues no pueden sacar a las unidades, porque por un lado, ya no tienen baterías, y por otro lado, no tienen combustible.

Recordó que Leonardo Ortiz tiene más de 200 mil habitantes y por ahora en caso de incendio interviene la Compañía Salvadora 27 de Chiclayo, cuyas unidades si tienen dotación de combustible del Estado.

fuente y foto: http://rpp.pe