Misiones.- Bomberos de El Soberbio tienen una nueva unidad. La asociación de bomberos voluntarios de el soberbio acaba de incorporar una flamante unidad 0km, se trata de una pick-up Toyota Hilux modelo 2018 4×4 que será acondicionada para unidad de primera intervención en incendios forestales y rescates varios.

“Si bien es una camioneta y tiene capacidad de carga, no podemos trasladar pacientes o lesionados en ella ya que no se puede transportar personas en las carrocerías y menos pacientes lesionados, en un medio que es a cielo abierto” aclaró el jefe de cuerpo y agregó “ya que en el soberbio es muy elevado el índice de accidentes de tránsito y la falta de ambulancias para traslados dentro del municipio es un problema ya que las que hay están afectadas a la red de traslados y casi no paran en el municipio”.

La unidad fué adquirida con fondos recibidos a través del Subsidio Nacional de Bomberos Voluntarios de todo el país según lo establece la ley 25054, dicho beneficio se logra gracias al constante y claro trabajo administrativo de parte de la comisión directiva y cuerpo activo que conforma esta institución.

“En 5 años aproximadamente se logró incorporar una unidad por año y cerca de 24 integrantes de cuerpo activo y auxiliar” destacó el Jefe de Cuerpo Activo Cabo Kruszelniki Julian Oscar, quien está a cargo desde fines del 2012, también apuntó que desde el municipio de recibe un ingreso que alcanza para solventar gastos administrativos y operativos como combustibles, seguros de unidades y personales entre otros, el jefe cuenta a este medio que en un mes de pocas intervenciones se gasta lo equivalente a 9 mil pesos en combustibles y mantenimiento de las unidades,etc. y esto se solventa con lo recaudado del municipio, ventas de asados que se realizan una vez por mes y cuotas societarias.

Según nos explica Kruszelniki el dinero del subsidio está destinado pura y exclusivamente a la compra de equipamientos de protección y lucha contra incendios y esta muy bien reglamentado para que así sea, hoy el cuartel de El Soberbio está compuesto por 24 integrantes entre activos y cuerpo auxiliar.

“También adelanta que esta es una de las primeras inversiones importantes para este año y que si sale todo dentro de lo previsto van a haber muchas más para este año y los próximos. Los voluntarios están en constante capacitación local, provincial y nacional gracias a las federaciones y el consejo nacional de bomberos con sus academias de capacitación” concluyó Kruszelniki.

Fuente y foto: http://anguacurari.com.ar