Bomberos de Casilda abandonaron incendio por falta de apoyo policial

Santa Fe.- Ocurrió pasadas las tres de la madrugada de este domingo cuando una dotación del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Casilda fue convocada por el incendio de una vivienda precaria sobre calle Formosa al 3500 en Barrio Nueva Roma, de Casilda.

Estaban muy alterados todos en el lugar y la Policía no nos dio las garantías para trabajar, decidieron no meterse, y nosotros no podemos trabajar donde hay riesgo hacia nuestras vidas, confió un Bombero.

Al arribo de Bomberos Voluntarios, cuatro móviles policiales y al menos 8 efectivos del Comando de la U.R. IV ya se encontraban en el lugar y habían apagado la mayor parte del incendio con los propios extinguidores de los patrulleros, sin embargo ante la solicitud de resguardo para el personal de Bomberos, planteada por el Sub Jefe a cargo de la dotación, Antonio Musmanno, debido a que no estaban dadas las condiciones de seguridad mínimas para su personal, y menos aún para los equipos y herramientas, la Policía denegó su intervención y Bomberos se retiró del lugar sin poder concluir sus tareas.

El principal problema, más allá del maltrato que recibieron los Bomberos por parte de los integrantes de la vivienda incendiada, fue que no les permitían cortar la energía eléctrica y por ende al ser una construcción precaria totalmente metálica, el riesgo de sufrir una descarga eléctrica en esas condiciones era muy alto. Ante el pedido de Bomberos para que la Policía los resguarde de la negativa de los propietarios en cortar el suministro eléctrico, los uniformados argumentaron “no podemos hacer nada”, ante esa cortante respuesta el Sub Jefe de Bomberos a cargo tomó la decisión de retirarse del lugar inmediatamente y poner al resguardo su personal y sus equipos de trabajo, quedando a medias la extinción del incendio y sin poder brindar seguridad para los ocupantes del domicilio siniestrado quienes también corrían riesgo de electrocución.

Fuente y foto: casildavirtual.com.ar