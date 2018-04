Bomberos de Antofagasta conmemoró sus 143 años

A las 10 de la mañana del domingo 8 de abril el Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta, Daniel Bugueño Cabrera, dio inicio a la Sesión Solemne, en el Teatro Municipal, donde se realizó un reconocimiento a todos los hombres y mujeres que hoy son parte de la institución, y sobre todo a los mártires del Cuerpo de Bomberos que entregaron su vida sirviendo al prójimo.

El Cuerpo de Bomberos de Antofagasta es una de las instituciones más antiguas de la ciudad. Por lo mismo, se realizaron diferentes actividades para festejar este nuevo aniversario. Las más tradicionales e importantes fueron la Sesión Solemne y el desfile de las diferentes compañías ante autoridades locales y regionales.

Asimismo, se llevó a cabo el reconocimiento de quienes cumplieron años de servicio, tanto de personal rentado como de los voluntarios. El Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta señaló al respecto que “es fundamental reconocer nuestros orígenes y la génesis de nuestro Cuerpo de Bomberos que hoy cumple 143 años de existencia. Acabamos de presenciar como un puñado de bomberos ha recibido su medalla por años de servicios y es ahí donde precisamente podemos rescatar nuestra historia”.

Palabras a las que se sumó el Intendente de la Región de Antofagasta, Marco Antonio Díaz, quien agradeció a la institución por su labor y saludó a los Bomberos en este nuevo aniversario: “Hoy, cuando hemos reconocido a algunos, vaya mi saludo para todos, pero algunos han cumplido un tercio o casi toda una vida al servicio desinteresado hacia otros, no me queda menos que humildemente reconocerles, agradecerles y ofrecerles un nuevo y reiterado aplauso, porque ustedes merecen no solo mi respeto como autoridad, sino mi respeto como ciudadano por tan noble labor que desempeñan”.

Una solemne ceremonia que culminó y que dio paso al tradicional desfile frente a la Plaza Colón de la ciudad, donde participaron las autoridades bomberiles, locales y regionales, que fueron testigos de la impecable presentación de las tropas, que representaron a las ocho compañías de la ciudad.

Un desfile que además tuvo como sello especial la despedida de los carros que fueron dados de baja y que se presentaron frente a la comunidad por última vez, máquinas que ahora son reemplazadas por las nuevas y modernas unidades que llegaron a la institución a principios de este año y que vienen a suplir las necesidades con las que contaban las compañías a las que fueron asignadas. Cabe destacar que en la ocasión el municipio reafirmó su compromiso con Bomberos de Antofagasta, entregando de forma simbólica un cheque por $180 millones, dinero que fue aprobado por el consejo municipal y que se transforma en un importante aporte para que bomberos pueda comenzar a operar sin inconvenientes durante este año.

La Alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, señalo que “estamos muy contentos de ser parte de este desfile, son 143 años de mucha historia donde los bomberos han sido muy preponderantes en el desarrollo de la comunidad. La municipalidad los ha ayudado con aportes que han marcado un precedente importante en la historia de Chile, porque es primera vez que un municipio construye un cuartel de bomberos y nosotros hemos estado presentes en eso”.

fuente y foto: bomberos.cl