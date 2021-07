Bomberos acuartelados piden renuncia a la Comisión Directiva

Catamarca.- Los Bomberos Voluntarios de Andalgalá se acuartelaron ayer y pidieron la renuncia de los integrantes de la Comisión Directiva, a quienes responsabilizaron por los daños totales registrados el lunes a la tarde en una vivienda donde funcionaba una base de taxis.

Según la información a la que pudo acceder El Ancasti, vecinos y policías combatieron las llamas con baldes y tachos porque los Bomberos no contaban con la autobomba ni equipamiento. En diálogo con este diario, Miguel Tapia, jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Andalgalá, explicó que al incendio del lunes «no pudimos concurrir con la autobomba a brindar el servicio porque la máquina había sido trasladada a un taller mecánico para reparación por un problema eléctrico».

«La Comisión Directiva decidió que la autobomba sea enviada a un taller. No tenemos otra unidad disponible ni los medios como para poder poner en funcionamiento otro móvil», agregó.

Finalmente, adelantó que «extraoficialmente tomé conocimiento que la Comisión llamó a una reunión para las próximas horas, pero no fui notificado». El incendio, que tuvo lugar en una antigua casona de calle Barcena, propiedad de una familia de apellido Nieva, causó daños materiales totales. Las cadenas que armaron vecinos y bomberos para acarrear los baldes, tarros y tachos con agua fueron registradas en videos que rápidamente se viralizaron. Al cierre de esta edición, los acuartelados reiteraban el malestar por lo sucedido y pedían «disculpas a la comunidad por lo sucedido en el incendio. Hacemos responsables a la Comisión por el mal desempeño en sus funciones». Se pudo conocer que la Comisión, que preside Hebe Ovejero, en lugar de la autobomba puso a disposición para eventuales siniestros un camión cisterna que no cuenta con bomba de presión que permita arrojar el agua a distancia.

Al malestar de los bomberos se sumó la queja de la dueña de la casa quemada, Julia Nieva: «Es una vergüenza que los Bomberos no hayan podido venir con el camión. Los vecinos no podemos apagar el fuego. Se nos quemaron todas la cosas». La mujer explicó que el fuego habría iniciado por una falla en una salamandra de un vecino que es familiar suyo. «Los bomberos no tenían agua, no tenían nada. Es un desastre», finalizó.

Fuente y foto: www.elancasti.com.ar