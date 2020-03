Corrientes.- Dra­má­ti­cos mo­men­tos fue­ron los que vi­vió un Bom­be­ro Vo­lun­ta­rio de La­va­lle, quien por po­co ter­mi­na elec­tro­cu­ta­do mien­tras se en­con­tra­ba so­fo­can­do un in­cen­dio en una zo­na ru­ral.

Se­gún se in­di­có, cuan­do pre­ten­dió cru­zar ha­cia una pro­pie­dad ve­ci­na pa­ra evi­tar que las lla­mas se pro­pa­guen, to­có un alam­bra­do que es­ta­ba elec­tri­fi­ca­do. El me­dio lo­cal La­va­lle No­ti­cias de­ta­lló que to­do ocu­rrió du­ran­te el lu­nes, cuan­do al cuar­tel de Bom­be­ros Vo­lun­ta­rios lla­ma­ron por un in­cen­dio de pas­ti­za­les que se ha­bía sa­li­do de con­trol, en el pa­ra­je La Bol­sa.

An­te ello, una do­ta­ción fue has­ta allí y se em­pe­za­ron las ta­re­as pa­ra so­fo­car el fo­co íg­ne­o. No obs­tan­te, co­mo ya se di­jo, el bom­be­ro, iden­ti­fi­ca­do co­mo Ho­ra­cio Fran­co, qui­so cru­zar a una propiedad ve­ci­na. Ape­nas to­có el alam­bra­do, que­dó “pe­ga­do” al ca­ble al re­ci­bir una fuer­te co­rrien­te eléc­tri­ca.

Se­gún se in­di­có, el alam­bra­do es­ta­ba cor­ta­do y no fue vis­to por el bom­be­ro ni sus com­pa­ñe­ros, por lo que de­be se­ña­lar­se que pu­do ha­ber más víc­ti­mas. Una hi­pó­te­sis an­te el ca­so, se­ña­la­da por el je­fe del cuar­tel an­te la pren­sa, es que, apa­ren­te­men­te, es­te alam­bra­do elec­tri­fi­ca­do cor­ta­do ha­bría pro­vo­ca­do el in­cen­dio.

Afor­tu­na­da­men­te, el mo­men­to en el que Fran­co fue al­can­za­do por la co­rrien­te eléc­tri­ca fue ad­ver­ti­do a tiem­po por los de­más bom­be­ros vo­lun­ta­rios y ve­ci­nos. Es así que, con un pa­lo, lo­gra­ron hacer que el hom­bre soltará el alam­bre, lue­go de lo cual ca­yó des­ma­ya­do. De in­me­dia­to, fue lle­va­do has­ta el hos­pi­tal de la La­va­lle.

En el no­so­co­mio, se in­for­mó que su­frió gra­ves que­ma­du­ras en dis­tin­tas par­tes del cuer­po y que sus pies es­ta­ban bas­tan­te com­pro­me­ti­dos, aun­que se en­con­tra­ba consciente. El te­ma, ade­más, ge­ne­ró po­lé­mi­ca, ya que los bom­be­ros vo­lun­ta­rios, se­gún se in­di­có, no tie­nen co­ber­tu­ra so­cial, de­bi­do a un pro­ble­ma bu­ro­crá­ti­co. Es así que, in­di­ca­ron que has­ta que di­cho in­con­ve­nien­te no se solucione, no sal­drán a aten­der las dis­tin­tas emer­gen­cias, lo que ob­via­men­te de­ri­va en un per­jui­cio a la co­mu­ni­dad lo­cal.