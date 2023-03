Bomberas de Madryn: “Somos todos iguales, no hay género que nos divida”

El cuartel de Puerto Madryn está atravesado por una fuerte historia en la que los 25 jóvenes bomberos murieron cumpliendo su labor en 1994. Ellos, dejaron una huella imborrable en la institución. Hoy se destaca la integración de su personal: hombres y mujeres dan el ejemplo de integración y paridad laboral.

Acá somos todos iguales. No hay género que nos divida”, coincidieron en afirmar 4 de las 17 bomberas que prestan servicio en el cuartel de Puerto Madryn. La historia de 25 jóvenes bomberps fallecidos aquel 21 de enero de 1994 cuando intentaban apagar un incendio de campo estremece la piel de todos los chubutenses cada año. Y este trabajo que cada día realizan desde ese mismo lugar, enaltece aún más su fortaleza y convicción. Es uno de los primeros en incorporar mujeres en su equipo de trabajo y hoy, hay quienes cumplen tareas en cargos jerárquicos, una decisión que se ve a todas luces positiva y a favor de la paridad. Como sus compañeros, más que un trabajo consideran el sitio en el que prestan servicio como su segundo hogar y destacan la contención y el compañerismo que existe.

Natalia Nápoli

Natalia Nápoli tiene el cargo de Secretaria Administrativa. Reveló en una entrevista junto a sus compañeras con Jornada, que “ingresé como “pasante laboral” por intermedio de la secundaria el 24 de mayo del año 2000, realicé el curso se aspirante en el año 2001, en diciembre asciendo a Bombera, estuve activa hasta octubre del 2004, siempre en contacto con la asociación y colaborando ad honorem en el departamento de estadística, área donde me desempeñaba cuando estaba en actividad. En octubre del 2007 me convocan para trabajar en la administración y desde entonces me desempeño en esa tarea”, destacó.

Natalia es una mujer muy carismática y relata con mucha naturalidad la importante labor que realiza cada día. Cómo es su jornada desde que se levanta. Ella, viene de familia de bomberos. Su pareja también lo es. “Tengo 2 hijas, Lucía y Laura que, si bien se criaron dentro de esta instrucción, no siguieron nuestro camino, pero sienten mucho aprecio por el cuartel”, indicó.

Actualmente, hace el trabajo contable del cuartel: Bancos, pago a proveedores, importación y comercio exterior. “En lo diario, siempre hay cosas distintas para hacer, siempre surge algo.

No dudó en afirmar en que la gente es “muy solidaria”. Aseguró que tal vez en lo diario pasa desapercibido pero en una emergencia “se acercan muchas personas, ya sea con agua o con lo que sea para ayudar”. Agregó además que “en el cuartel de Madryn nunca tuvimos inconvenientes con la paridad de género, siempre fue muy equitativo el trabajo. Sí, por ahí gente de afuera por ser mujer te tratan distinto pero no pasa dentro del cuartel”, deslizó.

Lidia Ojeda

Lidia Haydeé Ojeda es oficial ayudante y hace 29 años que ingresó al cuartel. Lo hizo muy chica, tenía tan solo 14 años y ya se le otorgó el grado de cadete. Eso fue en 1994. “Hasta los 17 años estuve como aspirante a bombera. Comenzando la escuela regional N° 1 a los 18 años, realicé la formación de un año rindiendo exámenes teóricos prácticos, una vez logrados y aprobados comencé a intervenir en distintos siniestros hasta el día de la fecha. Pasando los años y tendiendo exámenes de competencia comence a tener jerarquías: de bombera a cabo 1°, de cabo 1° a Sargenta, luego a suboficial principal y de ahí a oficial mayor. Actualmente tengo el grado de Oficial Ayudante, transcurriendo ya 29 años de servicio activo en la institución”.

La familia de Lidia se compone por su pareja que también es bombero y sus hijos Nicolás y Mily. “Me dedico a prepararme para media mataron ( 21km ) con mi profe Natalia Silva con el grupo Superando límites. Acá en el Cuartel tengo el placer de trabajar con las chicas, nos formamos juntas. Desde muy pequeñas tenemos incorporado el sistema operativo. Manejo guardias de personal y estoy en el área de ropería”, remarcó.

Lidia les habló a todas aquellas personas que les interese ingresar a realizar el trabajo de bombero. “Es un mundo diferente. Tenemos una estructura jerarquizada. Tenemos un orden y una disciplina donde se manda y se obedece. Se los prepara a los aspirantes para la formación y se les explica la disciplina y lo operativo. En el caso del personal activo quien está actualmente en el área de capacitación, trabaja todo el año porque la capacitación es permanente. El personal tiene que estar apto porque quien no aprueba los cursos no puede salir a la calle. Tiene que estar en perfectas condiciones”.

“Hay personal”

Se explayó además sobre las intervenciones y cómo impactan en lo personal. “Cada situación es diferente. A principio de año tuvimos un incendio grande en Lobos. Hubo en esos días entre 5 y 7 intervenciones. Hay veces que nos supera, pero al haber personal voluntario no hay problemas con el personal de calle”, manifestó.

Y agregó: “desde que tengo uso de razón, siempre hubo mujeres, hasta cuando se fundó el cuartel. Fue uno de los primeros cuarteles de la provincia que ya tenía mujeres. Ya se venía trabajando. Nunca se nos hizo difícil integrarnos con los hombres. Trabajamos a la par. Nunca tuvimos conflictos con el machismo. Siempre pudimos avanzar. Se nota que hay posibilidades de ascenso. El cuartel, es parte de mi vida, mi familia. Crecí acá adentro. Es mi segunda casa, otra palabra no tengo”, reveló.

Antonella Manosalva

Antonella Manosalva es la más chica. Tiene 19 años pero habla de su trabajo con garra y pasión. Lo lleva en el corazón. Y se nota. “Me recibí en diciembre del 2022 como bombera. Fuera de la actividad bomberil soy Arbitro de Fútbol hace 2 años, también trabajo para una empresa haciendo retiros de decodificadores. Siempre tuve el sueño de ser bombera, ya que me crié en una familia que abrazaba la profesión (mi tía fue la primera bombera mujer en Gaiman)”, manifestó.

Reiteró Antonella que “mi tía tiene un valor muy importante. Siempre se habló que el cuartel es un hogar. Formás una familia aparte. Existe una igualdad que es muy poco vista. Acá no existe una brecha entre el hombre y la mujer. Acá no existe eso. Somos todos iguales, compañeros. Somos bomberos, no hay género que nos divida”, dijo con certeza y seguridad.

Habló de las condiciones físicas de los bomberos. “Para poder ingresar al cuartel es importante que tengas una mínima base física para poder realizar las prácticas como aspirante. Las actividades que se realizan acá requieren mínimo una base para poder desenvolverte bien”, a la vez que informaron que “se cuenta con un departamento que se llama “Bombero Sano” donde hay un profesor de educación física destinado para los bomberos. Hay un gimnasio totalmente instalado para utilizar. Tenemos prácticas que nos ayudan por el día a día”, manifestó.

Anto no dudó en afirmar que “es una casa, te da contención el cuartel. Encontrás una familia, un apoyo, un oído, un hombro”.

Paola Balistreri

Paola Balistreri tiene el cargo de Secretaria de la Honorable Comisión Directiva. Es Sargento 1° (Reserva Efectiva). Es clara en sus conceptos y explica la tarea que realiza con una sonrisa permanente. Ingresó en al año 2008 como aspirante a Bombera prestando servicio combativo hasta febrero del 2022, a lo largo de estos años se desempeñó en diversas áreas, como capacitación interna y externa, departamento de Estadística, etcétera.

Luego pasó a desempeñarse en el cargo actual desarrollando diversas funciones que hacen al cargo directivo que ocupa.

Explictó al respecto que “actualmente me encuentro trabajando en conjunto con la Psicóloga, en la coordinación de actividades y herramientas de autocuidado dirigidas al personal activo”.

Sobre su vida personal agregó que “estoy casada, y tengo 2 hijos Cristian y Julián, que siempre me han acompañado en esta labor diaria”, rescató.

La primera mujer

Aclaró Paola que es ella la primera vez que una mujer integra la comisión directiva. “Ha habido pero civiles. Es la primera vez que una mujer sale del cuerpo activo. Para mí, es super importante poder estar en este lugar”.

Respecto al lugar que ocupan todas y cada una de las mujeres en el cuartel, Paola inidcó que “cada una hace historia desde su lugar y estar trabajando y pensando hacer lo mejor posible desde el lugar que nos toca”, manifestó.

¿Cómo está el cuartel hoy?. “Estamos muy bien. Se trabaja mucho. tenemos la ayuda de la comunidad. Hay una tasa de personas a través de quienes pagan la luz. Entra un monto mensual y se mantienen los móviles de ultima generación y equipamiento. Vamos por el centro de entrenamiento y destacamento. Se está trabajando muy bien y preparados para desempeñar mejor labor cada día”, sostuvo. Las bomberas coincidieron en destacar que las intervenciones están ya naturalizadas en su tarea diaria “no es difícil nuestro trabajo. No se nos hace difícil. Sabemos los procedimientos. La gente civil lo siente así pero nosotros estamos capacitados. Son tareas específicamente y sabemos cuando vamos a trabajar. Somos un grupo humano que trabajamos en conjunto. Tenemos abogados, contadores, psicólogos, prensa, etcétera. Nos ayudan en momentos que se necesita contención”.

Para finalizar, le agradecieron a la comunidad todo el apoyo que les dio y les sigue dando. “Por nuestra parte, vamos a seguir trabajando en la prevención para que no tengamos que intervenir. Seguir trabajando cuidándonos. Estaremos donde es necesario. Nos contiene mucho nuestro entorno familiar. Son muchas horas que uno no está en casa. La familia es muy importante para nosotros”, concluyeron.

Fuente y foto: www.diariojornada.com.ar