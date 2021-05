Aspirante denunció por acoso sexual al jefe de Bomberos

Salta.- Una aspirante denunció por violencia de género a su propio jefe del cuerpo de Bomberos Voluntarios «Posta de Yatasto» de San José de Metán, Hugo Díaz. La joven tiene 18 años y debido a las situaciones que dijo que vivió sufre de ataques de pánico y está bajo tratamiento psicológico. «Además me siento frustrada y no puedo cumplir con mi sueño de servir a la comunidad, que es lo que me apasiona», dijo a El Tribuno.

La denuncia fue formalizada el mes pasado en la oficina de Violencia Familiar y de Género por los hechos que, según la aspirante de bomberos, ocurrieron en la calle Lavalle donde se encuentra el cuartel, muy cerca de la sede de la comisaría 30 de Metán.

En la presentación la chica dijo que compareció para denunciar a Díaz por ejercer hechos de violencia de género en su contra. Sostuvo que se encuentra concluyendo sus estudios secundarios y que a partir de junio del año pasado había ingresado a Bomberos Voluntarios para recibir capacitación y luego ser incorporada al cuerpo activo.

Aseguró que Díaz cuando realizaban entrenamientos físicos solía tocarla y apoyarla en una actitud impropia e innecesaria. «Suele expresarse de manera machista, diciendo: «Todas las mujeres son p….'», detalló.

Según la denuncia, a la que tuvo acceso El Tribuno, la joven relató que en una ocasión, delante de ella, Díaz ejerció hechos de violencia en contra de su exnovia.

La aspirante de bombero relató que entre las obligaciones que tenía cuando hacía guardia estaba la de efectuar la limpieza del espacio que el jefe de bomberos ocupa de manera privada. En otra ocasión el acusado, luego de salir del baño, a medio vestir, se tocó y le manifestó cosas tales como: «No sé por qué mi mujer me dejó si a mi todavía me funciona y tengo ganas de tener sexo». «Todo de manera insinuante», aseguró la joven en la denuncia.

Agregó que luego Díaz comenzó a enviarle mensajes de texto diciéndole «estás linda», ante lo cual ella le respondió que le incomodaba y que no dijera eso. Razón por la cual el jefe de bomberos de Metán le respondió: «Para qué ponés esa foto de perfil, vos me provocas».

La joven detalló que el acusado también la invitó a viajar para dar un curso en La Merced, pero solo los dos. Lo que dijo que ocurrió en varias oportunidades y que ante la negativa la amenazaba diciendo que eso afectaría su ingreso al cuerpo.

Dijo que también le prohibía hablar con sus compañeros, ya que si lo hacía demostraba una conducta alterada que desembocaba en humillaciones, llegando a inventarle relaciones falsas con sus colegas.

