Apuñalaron a bombero voluntario en El Bolsón

Rio Negro.- El grave hecho ocurrió este lunes alrededor de las 22 horas, luego de que el hombre, identificado como Héctor Pinilla, se retirara del cuartel central de bomberos. Minutos más tarde, el hombre estrelló su vehículo Renault Kangoo color gris contra un cerco en calle Rivadavia, a pocas cuadra del cuartel. Cuando los vecinos se acercaron al lugar del accidente notaron que el hombre tenía graves heridas y dieron aviso a inmediatamente a los servicios de emergencia.

Al arribar al lugar, la policía constató que el hombre tenía dos puñaladas, una en el pecho y otra en el brazo y un golpe en la cabeza. Se estima que el hombre se desvaneció producto de la gran perdida de sangre y por ello colisionó. La víctima fue hospitalizada, pero afortunadamente se encuentra fuera de peligro

Jano Namor, jefe del cuartel local, dialogó con el programa radial Limite42 y se refirió al dramático hecho en el que se vio involucrado el integrante del cuerpo bomberil. En este sentido, señaló que «es muy raro que una sola persona le halla hecho esto. Estaba tan lastimado y golpeado que sería extraño que halla sido una sola persona».

Por otra parte, indicó que «es un compañero que ha ayudado tanto a la gente y hace tanto por el cuartel y por el prójimo, que la indignación es total».

Por ultimo, se lamentó que no se sabe por cuál razón por la que no se dio aviso del caso al cuartel local. «No tenemos ninguna entrada, ningún llamado al cuartel avisando del accidente. Bomberos tiene que saber sobre cualquier accidente que haya en la ciudad, no solo para rescatar a las personas, sino también por si hay perdida de combustible se pueda prevenir una explosión».

Hasta el momento se desconocen más detalles de lo ocurrido, puesto que debido al grave golpe en la cabeza, la victima no recuerda lo sucedido.

Conforme lo informado por fuentes policiales, se están realizando averiguaciones tendientes a establecer las circunstancias en las que se produjo la riña que finalizó con el herido de arma blanca.

Fuente: laopinionaustral.com.ar