Antena de unos 70 metros cae sobre cuartel de bomberos

Alberdi.- Una antena de varios metros de largo cayó sobre un cuartel de bomberos de Alberdi, Ñeembucú, dejando parte del sitio afectado. Afortunadamente, no se reportaron víctimas y un voluntario se salvó casi de milagro.

Una fuerte ráfaga de viento se desató alrededor de las 23:00 de este último domingo y duró aproximadamente 10 minutos, tras un temporal que azotó la localidad de Alberdi, en el Departamento de Ñeembucú.

Los vientos provocaron que una antena de aproximadamente 70 metros, ubicada en el predio del Hospital Distrital de Alberdi, colapsara y cayera sobre el tinglado del cuartel de bomberos voluntarios, en el sitio donde están resguardados los móviles.

Víctor López, capitán del cuartel afectado, señaló a través de Radio Chaco Boreal 1330 AM que el hecho dejó como saldo la mitad del tinglado, la muralla y parte de un dormitorio destruidos, pero afortunadamente los móviles no registraron daños, así como no hay víctimas que lamentar.

Relató que uno de los bomberos estaba debajo del tinglado en ese momento, pero que al escuchar un intenso ruido que le alertó que se venía abajo salió corriendo del lugar y se salvó de ser afectado.

“Si no, hubiéramos estado hablando de un accidente con una persona. No sabemos cómo hubiera sido, pero el compañero dijo que era impresionante y se asustó mucho”, afirmó.