Allanaron la casa de un ex presidente por utilizar dinero para beneficio propio

Santa Fe.- En el domicilio particular del ex presidente de Bomberos Voluntarios de Ceres, Raul Acuña, personal de la Agencia de Investigación Criminal llevó adelante un operativo de allanamiento en el marco de la causa por la cual se investiga al ex titular de la entidad.

Con anuencia y seguimiento de la Justicia, esta mañana de miércoles, personal de la AIC Ceres, llevó a cabo un allanamiento para poder relevar pruebas inherentes a la causa de defraudación contra Bomberos Voluntarios Ceres, por parte de quien era presidente de la institución Raul Acuña.

Este procedimiento es uno de los tantos que se desarrollarán para poder detectar pruebas concretas sobre el grave hecho de defraudación contra Bomberos, a sabiendas del importante monto económico que se habría usado por parte del ex presidente para su propio interés.

Fuente: www.radiorafaela.com.ar