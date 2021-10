Alivio fiscal paras las Asociaciones de Bomberos Voluntarios

CABA.- El jueves 28 de octubre, el Senado le dio aprobación final al proyecto de alivio fiscal presentado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para las deudas tributarias de entidades sin fines de lucro, como bomberos voluntarios, clubes de barrios, fundaciones, organizaciones comunitarias y MiPymes.

El proyecto logró un consenso unánime, 198 votos a favor en Diputados y 49 en el Senado, incorporando propuestas de los distintos sectores.

La primera parte del mismo, llamada “CUENTA FISCAL CERO” establece la condonación de las deudas tributarias, aduaneras y de seguridad social inferiores a cien mil pesos para diferentes entidades entre las que se encuentran las que conforman el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV) previstas por la Ley 25.054. El beneficio es para 6.727 entidades que quedarán con la cuenta fiscal en CERO.

Si se levanta la deuda que los cuarteles de Bomberos Voluntarios poseen con AFIP, además de aliviar la carga mensual que deben afrontar, los fondos que reciben pueden ser destinados a la compra de materiales de protección personal, a la reparación de las unidades fuera de servicio e, incluso, para poder importar vehículos de emergencias como tantas otras necesidades que tiene el Sistema y que, al no poder afrontarlas, redundan en perjuicio de todos los argentinos. Sabemos que es primordial para nuestro país contar con un Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios capacitado, equipado y protegido. Celebramos que nuestros representantes valoren este esfuerzo que llevan a cabo las entidades bomberiles y pongan en valor nuestro trabajo allanando el camino con leyes de este estilo.

Además, esta ley, no solo nos genera un alivio económico, sino que nos libera una gran cantidad de trámites administrativos: hoy son varias las Asociaciones que no pueden recibir donaciones de autobombas del exterior porque al tener deuda, no pueden importar y destrabar el trámite en la Aduana.

Sin dudas, la sanción de esta ley nos permite planificar a futuro nuestra actividad con la visión puesta en brindar un servicio a la comunidad sin la preocupación de deudas fiscales o trámites administrativos.

Muchas gracias al diputado Sergio Massa y a todos los legisladores que acompañaron este proyecto.

* Columna de opinión escrita por Carlos Alfonso, presidente del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina publicada en Ámbito Financiero