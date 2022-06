A Bomberos solo les alcanza el gas oil para intervenciones en el radio urbano

Los actos centrales del Día de la Bandera realizados en la plaza Manuel Belgrano de Salto de Las Rosas, tuvieron la presencia en desfile de los Bomberos Voluntarios de Salto de Las Rosas, que transportaban un bandera referida a la falta de gas oil. En diálogo con FM Vos (94.5) y Diario San Rafael, Pablo Franciulli, comandante del cuartel, se refirió al tema.

“Venimos en una cadena de situaciones que nos deterioran todo el servicio; por una parte, la falta de soporte económico de la estructura del Estado provincial y también del Estado municipal, y ahora, con los últimos aumentos de gas oil, nos vimos restringidos ya que a nosotros el Estado provincial no provee de gas oil mediante el sistema YPF ruta, en el que se nos facilita un monto económico que nosotros traducimos en litros de combustible.

Por lo tanto, cada aumento nos significa poder adquirir menos litros; esa diferencia era reemplazada por el municipio, que ya estaba al tanto de esta situación. Pero este mes no hemos tenido ese subsidio y por ende tenemos una restricción en el servicio; estamos solamente atentos a un incendio o un servicio dentro de lo que sería el radio urbano de Salto de Las Rosas. El stock que tenemos en los camiones nos permitiría realizar un traslado, pero no un regreso. Nuestros requerimientos de combustible en temporada baja, que es cuando no hay incendios de campos, son de 600 litros de gas oil al mes debido a las unidades pesadas que tenemos. Esto se incrementa en la temporada alta por, fundamentalmente, la sequía que afecta a los pastos de las zonas suburbanas”.

Franciulli agrego otros detalles. “normalmente estábamos comprando trescientos litros de gas oil con el aporte provincial, pero con los aumentos en junio hemos podido comprar solo algo más de doscientos; por otra parte, la municipalidad, que venía colaborando todos los meses compensando lo que el Estado provincial no nos daba, no nos ha aportado nada en el mes de junio, y eso ha restringido a poder accionar solo en el radio urbano de Salto de Las Rosas. Hemos reclamado por escrito y este lunes aprovechando que estaban las autoridades en los actos del Día de la Bandera también hablamos personalmente con ellos. En las últimas semanas, ante los requerimientos solo hemos realizado control aéreo con el dron que poseemos, para visualizar posible focos cercanos a viviendas y ver si sacábamos sí o sí alguna movilidad, es decir que estamos presentes, pero de una forma particular.”

Fuente: diariosanrafael.com.ar