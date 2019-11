6º Encuentro provincial de Cadetes de Bomberos Voluntarios

La Pampa.- La misma comenzó en la mañana de ayer, en las instalaciones del Campito Centenario, donde desde las primeras horas los cadetes estuvieron capacitándose sobre diferentes temáticas. Dentro de la grilla de actividades, los jóvenes de entre 14 y 17 años aspirantes a bomberos voluntarios tuvieron pactados el gran desfile seguido de una actividad nocturna, finalizando en el mediodía de este domingo.

En este contexto, el acto oficial y desfile tuvo lugar frente al Cuartel de Fraternidad y calle 102 donde estuvo presente el intendente de la ciudad, Juan José Rainone; el viceintendente José Osmar García; el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios, Federico Freigedo; el presidente de la Federación Pampeana de Bomberos Voluntarios, Ariel Alejo; el vicedirector de la Escuela de Capacitación de La Pampa, Jorge Ruiz; el jefe del cuerpo activo, Ariel Farías y la subjefa, Ana Pinilla, entre otras autoridades policiales, cadetes, bomberos y demás público presente.

El en desarrollo del evento se entonaron las estrofas de Himno Nacional Argentino y el Himno del Bombero Voluntario, posteriormente tuvieron lugar los discursos del encuentro, encabezados por el presidente del cuartel anfitrión, Federico Freigedo.

“Quiero agradecer a la Federación y a todo el Cuartel de General Pico, a la institución Campito Centenario, a la Municipalidad de General Pico y a todos los instructores y colaboradores que hicieron posible este encuentro. A los cadetes quiero darles la bienvenida a nuestra ciudad y a un cuartel hermano el cual siempre tendrá sus puertas abiertas para recibirlos”.

Dijo que “es realmente un orgullo para nuestra institución y ciudad poder llevar a cabo este encuentro. Nuestra Escuela de Cadetes es uno de los pilares fundamentales de la formación de nuevos bomberos, la cual cuenta con muchos bomberos activos formados en nuestra Escuela. Y es por eso que seguiremos siempre apostando a ustedes, que son el futuro de nuestro sistema voluntario”.

Por último, mencionó que “todos ustedes, el voluntariado joven, nos dan un gran ejemplo y renuevan las esperanzas de saber que existe un futuro mejor, comprometiéndonos a nosotros para seguir trabajando en este sistema. Les agradezco por haber elegido estar dispuestos a la comunidad”, puntualizó.

‘Protección a los ciudadanos’

El intendente de la ciudad saludó a todos los presentes, y destacó que “sin dudas, hoy nos encontramos todos unidos con un solo objetivo que es el deber de la protección de todos los ciudadanos”.

“Hoy quiero hablarles a todos como ciudadanos, donde cada uno tiene una misión de vida que efectúan de la mejor manera. Como cadetes cuentan con un grupo y una dirigencia de capacitaciones que les dan gran parte de su vida con la misma vocación que la de ustedes”, continuó.

Asimismo, añadió que “muchas veces con la vocación no alcanza si no se hace con pasión y creo que eso es lo que sobra entre todos ustedes que están presentes en este acto. Ustedes no son los bomberos del futuro sino que pueden llegar a ser los dirigentes de una comunidad. Por lo tanto, también se están formando como ciudadanos”, expresó Rainone. “Disfruten este momento, les agradezco a todos por llevar a cabo este tipo de jornadas, porque el día de mañana los beneficiados vamos a ser todos”.

General Pico como sede

Por otra parte, el presidente del cuerpo activo, Ariel Farías, detalló de qué se trató esta capacitación. ‘Este es el sexto encuentro provincial de la Escuela de Cadetes de Bomberos Voluntarios de La Pampa, dimos inicio este sábado a las 08:00, con capacitaciones en el Campito Centenario en distintas actividades como protocolo y ceremonial, seguridad bomberil, búsqueda y rescate de estructuras colapsadas como también todo lo que hace a las actividades relacionadas con bomberos. Tenemos el acto central y desfile y en el horario nocturno haremos prácticas en el campo que pertenece a bomberos”.

A su vez, agregó que “contamos con la participación de 55 cadetes de todos los cuarteles que tienen escuelas de cadetes en la provincia. Es un gran número de participantes que fueron citados a través de la Federación Pampeanas de Bomberos Voluntarios, quienes lo organizan a través de su Escuela de Capacitación. Sin dudas nos enorgullece, porque estos jóvenes son el futuro del sistema”, siguió.

“Contamos con la participación de jóvenes de entre 14 y 17 años que cuando cumplen la mayoría de edad pasan a ser automáticamente bomberos. Es un número importante de participantes, son el futuro de toda la federación, muchos chicos con ganas y predisposición en el trabajo para capacitarse y estar”.

A nivel local, indicó que “nuestro cuartel tiene inscripciones año por medio para los chicos que quieran formar parte de la escuela de cadetes. Actualmente tenemos un cupo de 20 alumnos que se capacitan constantemente”.

Más bomberos para la provincia

Por su parte, el secretario del Consejo Nacional de Bomberos y presidente de la Federación Pampeana de Bomberos Voluntarios, Ariel Alejo, mencionó que “este evento es sumamente importante, estamos incrementando la cantidad de bomberos en la provincia mediante todos estos cadetes, que son un bien para la comunidad y los vecinos. Salen formados desde muy jóvenes, saben lo que es capacitarse y ser bomberos. Estos encuentros culminan el año de trabajo y son el reflejo de diferentes cuestiones, donde en esta oportunidad General Pico nos abre las puertas”.

Consultado sobre la cantidad de cadetes, dijo que “es muy relativo. Hoy el voluntariado cuesta, lamentablemente no sé si es la situación que estamos viviendo todos donde necesitamos más horas de trabajo en cuanto a lo laboral, o las situaciones de cada cuartel. Pero hay épocas… sin embargo hay que seguir apostando a los jóvenes. Ellos nos hacen cambiar el rumbo de muchas cosas que tienen que ver con el bombero tradicional”.

En cuanto a la posición de los cuarteles pampeanos en relación con los de otras provincias, Alejo dijo que “soy un convencido de que el sistema provincial que tenemos de bomberos ha crecido mucho, al igual que sus cuarteles. El financiamiento de la ley nacional junto con la provincial han ayudado mucho, y no dejemos de destacar la labor de las comisiones directivas y los cuerpos activos en la comunidad, donde el apoyo de las intendencias y entidades intermedias, como socios y empresas que colaboran con bomberos, lo que hace que los cuarteles estén muy bien ocupados, tengan buenos vehículos, buena ropa personal. La Federación tiene que encargarse de ayudar y capacitar, en este marco el sistema ha crecido muchísimo”, finalizó.

