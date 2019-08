Un bombero salvó a otro de morir electrocutado

GENERAL GÛEMES.- El incendio se produjo en una vivienda ubicada detrás del barrio 25 de Mayo. Todo comenzó por la quema de basura que se salió de control.

Ángel Machelet, perteneciente al cuartel General Belgrano, de Güemes, quién salvó a su colega. Durante una lucha que dos cuarteles de bomberos entablaron en forma conjunta para apagar las llamas de un incendio que estaba consumiendo parte de la vivienda de la familia Chiliguay en la ciudad de Gral. Güemes, el jefe del cuartel Martín Miguel de Güemes, oficial Manuel Calú, fue rescatado entre el humo generado por las llamas por su camarada Ángel Machelet perteneciente al cuartel Gral. Belgrano, tras sufrir una fuerte descarga eléctrica.

Este acto de heroísmo tuvo lugar el pasado jueves, cuando los dos cuarteles de bomberos de la ciudad de Gral. Güemes fueron alertados de un incendio que se estaba produciendo en una vivienda ubicada detrás del barrio 25 de Mayo perteneciente a la familia Chiliguay.

Según lo que se pudo determinar con posterioridad, todo comenzó por la quema de basura que se salió de control, afectando a un cuarto de la casa donde se guardaban muchos elementos combustibles, como muebles y electrodomésticos. Ambas dotaciones, junto a personal policial, trabajaron por más de dos horas para extinguir todo foco de calor que pudiera reavivar las llamas.

La primera víctima del incendio fue la propietaria del inmueble, quien se vio afectada por la inhalación de humo al intentar rescatar algunas de sus pertenencias de las llamas, fue derivada al hospital y dada de alta a las pocas horas.

Durante la difícil tarea de extinguir el fuego, el bombero Manuel Calú casi pierde la vida al ser alcanzado por una descarga eléctrica; “debido al denso humo y al calor que producían las llamas, yo comencé a ingresar gateando con la manguera, porque mientras más cerca del suelo estemos menos humo y calor nos llegará.

En un momento dado me sostuve de una chapa o algo similar y me agarró la corriente, no tenía forma de soltarme, por mucha fuerza que hacia seguía pegado a la chapa, mi cuerpo temblaba y comenzó a aflojarse, sentí realmente que me moría. No sé cuánto tiempo pasó hasta que sentí que me tomaron por las piernas y comenzaron a arrastrarme, allí perdí el conocimiento y cuando abrí los ojos, unos policías me pedían que no me moviera”.

Manuel Calú fue trasladado al hospital Castellanos donde le hicieron todos los estudios, “ahora estoy bien, me mantuvieron por 24 hs por prevención, tengo ampollas en las manos y quemadura en una de mis muñecas, me hicieron un estudio del corazón, pulmones y riñones para ver cómo estaban, por suerte todo salió bien. Quiero agradecer inmensamente a mi camarada Ángel Machelet por haberme salvado la vida, si él no hubiese actuado como lo hizo, seguro que habría perdido la vida” expresó Calú.

Una causa de muerte para el bombero Calú podría haber sido por electrocución, también por asfixia si permanecía un poco más de tiempo en el interior de la vivienda. “Yo estaba manipulando mi manguera cuando escuché un fuerte grito de dolor, entre el denso humo pude ver sacudiéndose el cuerpo de Manuel Calú, me di cuenta inmediatamente de la situación y corrí hasta donde se encontraba, busqué el lugar de su cuerpo que hacía contacto y vi que era su mano izquierda, que apresuré a darle un fuerte tirón, lo hice con todas mis fuerzas y el peso de mi cuerpo, porque no quería que ambos quedáramos pegados por la corriente, por suerte se soltó y después lo arrastré de las botas hasta el exterior de la casa. Solo hice lo que me enseñaron”, manifestó Ángel Machelet.

Fuente: www.eltribuno.com