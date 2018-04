Un bombero herido al intentar rescatar al joven en accidente vehicular

San Martín de los Andes.- En el accidente que se dio en la noche del jueves, donde un reconocido vecino y atleta, Javier Salazar, sufrió heridas de diversa consideración al colisionar el automóvil que conducía con un camión en la curva de Pío Protto.

Producto de ese choque, Salazar quedó atrapado dentro del habitáculo del rodado, por lo que precisó que personal de Rescate de Bomberos Voluntarios utilice las herramientas necesarias para poder liberarlo.

En medio de los trabajos que se realizaban uno de los Bomberos que intentaba cortar los hierros retorcidos, terminó sufriendo heridas en su mano y debió ser trasladado urgente al Hospital Ramón Carrillo. Allí, Gustavo Rojas, fue sometido a una intervención quirúrgica de la que se repone lentamente.

En su muro de Facebook escribió: “Quiero dar gracias a Dios… que estoy bien.. En esta profesión corremos riesgos los 365 días de año. No hay palabras de agradecimiento, especialmente a todos mis compañeros de bomberos…no me dejaron ningún segundo sólo… Y me dieron las mejores energías. Gracias familia.. amigos, conocidos.. Mil gracias hospital Dr. Ramón Carrillo.. por la atención, en todo sentido… a recuperarse….

Fuente: realidadsm.com.ar