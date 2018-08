Un bombero encontró 1.700 dólares y los devolvió

Córdoba.- Daniel Santi es miembro de los Bomberos Voluntarios de La Playosa y tuvo un gran gesto, encontró 1.700 dólares en la calle, buscó a su dueño y los devolvió.

“Yo estaba en una calle céntrica de Villa María y veo que en la calle había un papel que tenia dinero. Lo levanto y veo que no había nadie. Lo único que veo es una persona a 50 o 60 metros del lugar que iba en bicicleta”, explicó Santi a FM Top.

“Yo me fui a hacer una diligencia que tenía que hacer y cuando vuelvo corroboro que era del Banco Macro y veo que ya estaba cerrado. Al otro día me dirijo a ver al cajero que era conocido mío para que corroborara todos los datos que decía en la liquidación sobre la persona y la dirección. Me dijo que sí, que era eso, que él lo había atendido el día anterior”, agregó.

Con la información completa “me dirigí hasta la casa y le devolví el dinero al señor”, era “un hombre de 81 años”.

“La emoción de la persona fue muy grande, me invitó a pasar y estuvimos charlando como dos horas”, explicó el bombero. “Me preguntaba constantemente de qué manera me podía pagar eso y yo le dije que con nada, que era un deber mío”.

Para el hombre ese gesto no debería ser extraño, “me han enseñado así y lo seguiré haciendo si me volviera a suceder”.

Al encontrar el dinero no quiso verlo en público por lo que esperó hasta estar a resguardo. Cuando pudo verlo “por el número de Cuit me di cuenta que era una persona mayor y seguramente era una persona jubilada y estos deben ser sus ahorros”.

Cuando recuperó su dinero el jubilado se mostró aliviado. “La emoción que tenía, eso reconforta el alma”, concluyó.

Fuente: www.eldiariodecarlospaz.com.ar