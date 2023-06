Un árbol cayó sobre un móvil de bomberos y lo dejó fuera de servicio

Mendoza .- Un árbol cayó sobre una movilidad de bomberos de San Carlos y la dejó fuera de servicio: piden ayuda para repararla. La asociación recurrió a las redes sociales para juntar dinero para reparar su camioneta, que es utilizada en las numerosas intervenciones que se realizan frecuentemente en el departamento de forma voluntaria. Cómo colaborar.

El Zonda del fin de semana provocó cuantiosos daños a lo largo de la provincia, sobre todo en el Valle de Uco, donde las ráfagas se sintieron desde el viernes hasta este lunes inclusive.

La fuerza del viento derribó cientos de árboles en la región como el que cayó el pasado viernes sobre una camioneta de Bomberos Voluntarios de San Carlos. Según informaron del cuartel, el vehículo quedó fuera de servicio. Por fortuna, el personal que se encontraba a bordo había descendido de la movilidad segundos antes del accidente.

Tras el hecho, la asociación que asiste a la comunidad sancarlina a diario es la que ahora necesita ayuda. Por eso recurrió a las redes sociales para juntar dinero para reparar su camioneta, que es utilizada en las numerosas intervenciones que se realizan frecuentemente en el departamento de forma voluntaria.

“Pedimos a nuestra comunidad solo un poco de ayuda para volver a sacarlo a trabajar, para todos ustedes. De mas esta decir que agradecemos siempre toda colaboración de su parte”, postearon en Facebook.

En tanto, el presidente del cuartel, Pablo Ruiz, detalló en diálogo con El Cuco Digital que “lo más complicada que tiene es el capó, que tiene destrucción total igual que el guardabarros derecho. Hoy he venido a Mendoza para ver cuánto sale el repuesto del filtro de aire y la caja. Esta tarde va a ir un chapista de Eugenio Bustos a darle una mirada a la camioneta, así que por lo pronto, no se puede mover y queremos ponerla en funcionamiento. Aún no sabemos cuánto va a salir el arreglo, pero sabemos que no es barato. Ya hay gente que está colaborando así que eso nos motiva. A más tardar, mañana tendremos un resumen de los costos”.