Tomaron un camión de bomberos en protesta por la demora en llegar

Neuquén.- En un tenso episodio ocurrido en Colonia Rural Nueva Esperanza, los vecinos de la meseta decidieron tomar medidas drásticas luego de que dos casillas se incendiaran y los bomberos llegaran tarde al lugar. El suceso tuvo lugar en la manzana 34, cuando una máquina derribó un poste de luz, provocando un cortocircuito que desató un fuego devastador en las viviendas.

Paola, vecina del barrio y testigo directo de los hechos, explicó la situación en Radio 7. “El incendio comenzó cuando una máquina golpeó un poste de luz. Ese poste cayó sobre una casilla y, en cuestión de minutos, el fuego se propagó a otra vivienda”, relató. Según la vecina, los bomberos fueron llamados inmediatamente, pero tardaron demasiado en llegar. “Más de 20 vecinos llamaron a los bomberos, pero cuando finalmente llegaron, ya era tarde, las casillas estaban destruidas”, agregó Paola, visiblemente afectada por la situación.

El enojo de los vecinos escaló rápidamente, llevando a algunos a tomar un camión de bomberos en señal de protesta, exigiendo soluciones urgentes, como la instalación de un destacamento de bomberos en la zona. “Estamos muy lejos de todo, no hay servicios rápidos aquí. Necesitamos un cuartel de bomberos cercano”, afirmó Paola.

Dos familias lo perdieron todo, incluyendo a una abuela que se encontraba al cuidado de sus nietos. La falta de respuesta inmediata por parte de las autoridades generó una gran frustración en la comunidad. “La ambulancia tampoco llega a tiempo, siempre son los vecinos quienes tienen que llevarnos al hospital”, denunció la vecina.

El reclamo por un cuartel de bomberos en la meseta no es nuevo. Según los vecinos, esta situación es recurrente y las distancias dificultan la rápida asistencia en emergencias. “Si no obtenemos una respuesta en esta semana, vamos a empezar con cortes”, advirtió Paola, refiriéndose a las acciones que los residentes planean tomar si no se atienden sus demandas.

Fuente y foto: www.c7neuquen.com.ar