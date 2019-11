Renunciaron todos los Bomberos Voluntarios de Las Lajas

Neuquén.- Enojo, desidia, quejas y desconsuelo se refleja en las redes sociales por la situación que viven los Bomberos Voluntarios de Las Lajas. De un total de 11, quedaban 7 y ahora renunciaron todos. La información fue confirmada por el entonces jefe del cuerpo, Daniel Santana y así se advierte en el perfil del Facebook de la institución.

Al parecer, las discrepancias surgieron a partir de algunas limitaciones que se habrían impuesto desde la Comisión Directiva y la posibilidad de articular para recaudar fondos y sostener a la institución.

En el Facebook publicaron:

“En estas condiciones queda nuestra institución para ser entregada a comision directiva tras la renuncia de todo el personal del cuerpo activo, cansados de tanta inacción de quienes tienen q gestionar y no criticar sin hacer, o esperar el error q gracias a Dios no hubo. Orgulloso de la gente q dejó todo sin esperar nada a cambio, más q el reconocimiento de la gente de bien, a la cual ayudamos. Hoy podemos decir q nos fuimos x la puerta de adelante y con la frente bien alta, no se si todos pueden decir lo mismo y volver como si nada, cuando se sale por el costado y no dando la cara. Orgulloso de haber formado este grupo y dejar un cuartel ordenado, limpio, funcionando y con la documentación q respalda todo el trabajo realizado. Ojalá hubiesen verificado y controlado como lo hicieron en el día de ayer, asi no se hubiese llegado a esta situación, xq no quedo nada sin controlar quedaron algunas preguntas sin responder pero de gestiones anteriores. Ahora a seguir adelante con la satisfacción del deber cumplido y orgullosos de haber formado parte del cuepo de ## Bomberos Voluntarios Las Lajas”.

Fuente: www.mejorinformado.com