Reconocimiento a Bomberos de la Estación II de Parque Patricios

CABA.- El ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro, y el subsecretario de Emergencias, Néstor Nicolás, reconocieron a los Bomberos de la Ciudad de la Estación II de Parque Patricios por haber salvado las vidas de dos hombres con rápidas maniobras de asistencia cardiopulmonar.

“Estamos reconociendo y agradeciendo el trabajo que realizan los Bomberos todos los días, en este caso salvándole la vida a José, quien se descompensó y tuvo un paro cardíaco, y a Pablo, quien se intoxicó con monóxido de carbono. En ambos casos tuvieron que hacer maniobras rápidas y hoy les estamos agradeciendo ese compromiso y vocación que tienen todos los días para cuidar a los vecinos y vecinas de la Ciudad. Para nosotros son un orgullo muy grande”, expresó D’Alessandro durante la visita al Cuartel ubicado en avenida Caseros al 2800.

También estuvo el subsecretario de Emergencias, que elogió “el entrenamiento y capacitación permanente” que cuenta el personal de Bomberos de la Ciudad para poder responder ante cada requerimiento.

“Destaco el Sistema Integral de Seguridad que no sólo es lo policial, sino que la Seguridad Ciudadana es salvarle la vida a la gente e implica la coordinación de múltiples factores, que a través de un Centro de Coordinación permite coordinar a la Policía, los Bomberos y al SAME, y lograr resultados por medio de planes establecidos”, comentó Nicolás.

En el acto estuvieron los dos vecinos que fueron salvados por los bomberos con maniobras de RCP.

“El 5 de julio estaba en un bar del a zona, me descompuse y ya no me acuerdo más nada. Mis amigos solicitaron ayuda al cuartel de Bomberos y me hicieron un RCP. Despejaron la zona y me llevaron al Hospital Penna y luego al Argerich. Me salvaron la vida. Consulté después los días que estaban en el cuartel, los encontré y les agradecí personalmente. No me voy a cansar de agradecerles”, dijo José Antonio Castro, quien recibió una rápida atención de parte de los efectivos.

Se acercó además al cuartel Pablo Martín Ferrer Paquot, vecino que había sufrido una intoxicación de monóxido de carbono por una pérdida de su estufa.

“Con ayuda de mi familia, pudieron entrar a mi casa y asistirme con un RCP. Me derivaron a un hospital y me pude recuperar. Muy gratificante estar con ellos porque lo hacen todo de corazón. Me pone muy feliz estar acá”, resaltó el vecino.