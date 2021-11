Polémica genera dichos de candidata contra Bomberos

Alto Biobío.- En una entrevista con un medio local, la candidata del Partido Conservador Cristiano, Brígida Beroíza, afirmó, en alusión a un incendio que consumió una vivienda el 25 de septiembre, que “nosotros veíamos ese día que los bomberos, la estación de Bomberos estaba cerrada, y los bomberos dijeron que estaban todos tomados, no había nadie que auxiliara”.

Las declaraciones no pasaron desapercibidas por la Cuarta Compañía de Bomberos de Alto Biobío, quienes sacaron un comunicado a través de su página de Facebook donde expresaron que “rechazamos tajantemente la acusación infundada e irresponsable que hace sobre nuestra Compañía la candidata Brígida Beroíza, quien falta a la verdad y además nos difama sin justificación alguna”.

“En el caso del incendio que afectó a la casa habitación ubicada en Callaqui interior, el día sábado 25 de septiembre; nuestra compañía recibió el llamado de alarma a las 13:46 horas, reportando un incendio estructural en libre combustión, acudiendo 5 voluntarios en nuestro carro B-4 y otros 5 por propios medios, trabajando en el lugar para evitar que las llamas se propagaran a los árboles circundantes, apagando y removiendo escombros; como dicta el protocolo”, agregaron los voluntarios.

La situación fue corroborada por diario La Tribuna a través de material visual enviado por el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santa Bárbara, Cristian Faúndez, quien también se refirió a los controversiales dichos de Brígida Beroíza.

“Por un lado, la candidata a diputada señaló que el cuartel estaba cerrado. Frente a esto, hay que dejar en claro que hoy en día no están las condiciones para que nuestros cuarteles estén abiertos de par en par. Han habido muchos robos al interior de los cuarteles por gente ajena a los cuarteles que ingresa y se lleva lo que encuentra en su camino, por ello nosotros estamos tomando los resguardos, por lo menos en nuestros cuarteles de Santa Bárbara y Alto Biobío, de mantener las puertas cerradas, por el contrario, siempre se responde el teléfono”, afirmó el superintendente.

“Por otro lado, nuestros bomberos estaban sobrios, nuestros protocolos así lo exigen. Somos muy rigurosos en ese sentido, que no quepa duda alguna que, si algún voluntario llega en estado de ebriedad, va a ser sancionado duramente y apartado de nuestras filas”, agregó.

Además, Cristian Faúndez, detalló que “a pesar de las declaraciones de la señora Brígida Beroíza, la propietaria de la casa, quien también resulta ser sobrina de la candidata, declaró en redes sociales que está muy agradecida de Bomberos”.

A su vez, el superintendente explicó que “esto no es un tema político, lamentablemente, tenemos cerca las elecciones, pero nosotros somos apolíticos y laicos, entonces no nos enmarcamos dentro de un partido político, nosotros solo defendemos a nuestros bomberos. La voz de alerta la tengo que levantar hoy, no mañana, no voy a esperar a que pasen las elecciones para manifestar mi malestar y el de mis voluntarios que están muy dolidos y esperan el apoyo de toda la comunidad para poder seguir trabajando”.

Fuente: www.latribuna.cl