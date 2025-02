Polémica: a los bomberos de Firmat les prohibieron usar la sirena

Los Bomberos Voluntarios de Firmat publicaron un video en redes sociales que rápidamente se volvió viral. En el registro, de tres minutos de duración, muestran en tiempo real cómo operan ante una emergencia, evidenciando la importancia de la sirena mayor, cuyo uso les fue prohibido.

El material documenta desde el momento en que ingresa la llamada de auxilio hasta la llegada de los bomberos al cuartel, ubicado en Boulevard Colón al 800. En el clip se puede ver cómo son convocados y cómo responden con rapidez a la emergencia.

«La sirena es fundamental»

Acompañando el video, los bomberos expresaron: «Miren hasta el final. Las imágenes no tienen cortes. Este video muestra a la comunidad en tiempo real cómo nuestros Bomberos Voluntarios llegan al cuartel desde el llamado de emergencia hasta que salen a asistir».

También remarcaron la importancia de la sirena para alertar a la población y facilitar el tránsito de los voluntarios hacia el cuartel: «Nuestros Bomberos Voluntarios asisten en tiempo récord a las emergencias solicitadas. Esto demuestra la importancia de advertir a la comunidad haciendo sonar la sirena mayor, que no nos permiten tocar».

Además, insistieron en que «la sirena nos pone expectantes, dándole paso a nuestros bomberos que ponen en riesgo su propia vida para salvar la tuya».

Una prohibición que generó rechazo

El 7 de octubre de 2024, los Bomberos Voluntarios de Firmat informaron a la comunidad que la sirena mayor no volvería a sonar. Esta medida llegó tras una decisión externa que impidió su uso, pese a que el 1° de agosto de ese mismo año la comisión directiva de la institución había decidido ponerla nuevamente en servicio.

Según la asociación, la sirena es «una herramienta fundamental, ya que es infalible y supera a cualquier medio tecnológico para alertar a los voluntarios en el momento de un siniestro».

Además, destacaron que «conocemos la rapidez con la que los voluntarios se movilizan hacia el cuartel en los minutos posteriores al llamado, y la sirena mayor no solo alerta a la población cercana, facilitando el acceso de los voluntarios al cuartel para prestar auxilio, sino que también les brinda una seguridad adicional, ya que los conductores en la vía pública ceden el paso al estar alertados por el sonido previo de la misma».

La palabra oficial

El vicepresidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios, Federico Feijoo, contó al aire del programa “Antes que nada” (LT29 AM 1460) que la intención del video es parte de una iniciativa que vienen sosteniendo desde hace un tiempo para darle visibilidad el cuartel. “Es una institución que venía muy abnegada, apartada de la sociedad, muy acallada y desde hace un tiempo largo venimos trabajando en función de poder visibilizar nuestras necesidades, tareas, obligaciones y justamente en esa idea surgió de poder grabar el video. Fue algo espontáneo”, indicó.

Feijoo explicó que el video en cuestión muestra el horario en el cual se recibe la llamada de emergencia que en este caso era por un accidente de tránsito en la ruta donde un auto quedó volcado. “El tiempo que demoran los bomberos voluntarios en llegar a la institución, cambiarse y salir con el camión, todo transcurre en un periodo de 4 minutos”.

Luego, contó que al grabar notaron que los servidores pública llegaban al cuartel firmatense “todos prendidos de la bocina, esquivando gente”, algo que calificó como un riesgo “muy grande para la vida de los bomberos que están yendo a socorrer a alguien más y al mismo tiempo de cualquier transeúnte que ande en las inmediaciones del cuartel”.

Un beneficio para todos

“El objetivo es alertar a la población con esta sirena de que los bomberos están intentando llegar rápido al cuartel. Si bien tienen un sistema y una aplicación de tipo de transmisión inalámbrica, suele tener falencias y fallas. Entonces siempre tenés el riesgo de que el voluntario no escuche la señal de alerta. La sirena mayor es infalible”, argumentó.

Más tarde, insistió en que “no se comprende y es algo que en lo particular no me entra en la cabeza» y que “todavía no sabemos de donde viene esa decisión».

Es para recordar que en agosto del año pasado por decisión de la comisión y por votación se puso en valor y a punto la sirena que no sonaba hacía 15 años. «Trataban de que nadie sepa de la existencia de los bomberos y de su labor. Los voluntarios siguen siendo voluntarios igual”.

“Pero a principios de octubre del 2024 recibimos una llamada de Defensa Civil en conjunto con el municipio de Firmat y la orden fue totalmente estricta, de prohibir tocar la sirena. Nosotros les pedimos una reunión. Quedó en que iban a venir a reunirse para poder darnos algún tipo de explicación. Pasaron 5 meses y los estamos esperando. No tenemos una sola respuesta de por qué no nos dejan tocar la sirena cuando en realidad en todos los cuarteles alrededor de Firmat tienen una sirena mayor”, se explayó Feijoo.

Y tras cartón, remarcó: “Es totalmente arbitrario. Lo digo a título personal y me hago cargo de esto, me parece casi un capricho no dejarnos tocar la sirena”.

Fuente y foto: www.sur24.com.ar