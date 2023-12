Pensión Mensual y Vitalicia para los Bomberos Voluntarios del Chaco

Chaco.- Por unanimidad, la Honorable Cámara de Diputados del Chaco aprobó en la tarde-noche de ayer el Proyecto de Ley 2386 que le otorga una Pensión Graciable, Mensual y Vitalicia a los Bomberos Voluntarios de la provincia.

Luego de muchos años de gestiones y trabajo conjunto, la Federación Central Chaco de Bomberos Voluntarios logró la sanción de esta ley tan fundamental y necesaria en la última sesión legislativa del año 2023. “Es un reconocimiento a la trayectoria de todos los hombres y mujeres chaqueños que de manera voluntaria y profesional arriesgan sus vidas cada día por sus comunidades”, destacó el presidente de la Federación y presidente del Consejo Nacional, Carlos Alfonso.

En el proyecto de ley se establece que la pensión equivaldrá a un salario mínimo vital y móvil. También señala que podrán acceder a ellas los bomberos voluntarios que acrediten haber prestado servicios efectivos, continuos o alternados durante 25 años y se encuentren en servicio activo o no y no sean menores de 50 años de edad o hayan cumplido 55 años de edad y acrediten una prestación de servicios en forma continua o alternada de 20 años y se encuentren en servicio activo o no.

Además, los bomberos que sufran o hayan sufrido incapacidades físicas o intelectuales o muerte como consecuencia de actos de servicio o de enfermedades o por índole de la actividad bomberil que desarrolle o haya desarrollado al momento del suceso o adquiridas durante el periodo que integran o integraron el cuerpo activo o la institución, también podrán acceder a la pensión más allá de su edad y de los años de servicio que tengan.

Fuente y foto: bomberosra.org.ar