Neuquén: Bronca en los bomberos en Chos Malal

Neuquén.- Los Bomberos Voluntarios de la provincia de Neuquén están más que enojados. Se termina el año y en la Legislatura neuquina aún no salió la nueva ley que les permitirá tener un mejor financiamiento, ante la crisis que viven los 28 cuarteles en todo el territorio. Mucho más en estos meses que se vienen donde la sequía impactará en los incendios de pastizales en toda la provincia.

Uno de los cuarteles más castigados es el de Chos Malal. Según explicó el presidente de ese cuerpo bomberil, Fabián Moyano, la institución funciona con 50 mil pesos mensuales, cuando debería, por la nueva ley, al menos contar con unos 400 mil pesos al mes. «Hay que tener muchas cosas, herramientas y personal. Los subsidios de Nación hasta el año que viene no lo vamos a recibir Tenemos que volver a las rifas solventar a los gastos que tenemos», sostuvo Moyano, en diálogo con LU5.

«Desde marzo que estamos teniendo reuniones con diputados en la Legislatura y llegamos a esta última hace dos martes atrás y nos encontramos, a nuestro entender y al mío, que no llegamos a nada. Considero que no quieren comprometerse a cambiar la ley. Creo que todo está hecho para desgastamos y hacernos perder tiempo. Nos toman el pelo. No consideran el trabajo que estamos haciendo», añadió.

Fuente: www.lmneuquen.com