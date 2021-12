Luciano es bombero, perdió una pierna, pero no su sueño

Tucumán.- Si hay historias que conmueven, son aquellas que tratan sobre la tragedia y la superación, como el caso de un joven bombero voluntario de Concepción que de manera inesperada vio cambiar su destino cuando sufrió un accidente que casi le cuesta la vida: “He chocado en mi moto el 11 de octubre del 2020, y después del accidente estuve una semana en terapia. De ahí pasé a traumatología, y desde el 16 de octubre hasta el 4 de enero estuve internado en el Hospital Regional de Concepción”, nos revela.

“Fui amputado el 5 de julio de 2021, tuve 7 cirugías previas para tratar de salvar la pierna, tuve una fractura expuesta de tibia y peroné, aproximadamente 5 cm debajo de la rodilla fue la primera fractura expuesta, 10 cm abajo fue la otra. El fémur también tuvo fractura, pero interna. Se me hizo una infección por que perdí mucha masa muscular, el tejido se necrosaba y tenía el hueso expuesto, perdí todos los músculos, yo ya había perdido un 60% de la pantorrilla, y si se me salvaba la pierna igual no iba a poder mover el pie, por eso se hizo la amputación sobre los femorales, es una amputación no convencional. Hasta el 5 de julio me moví en silla de ruedas, luego en cama y luego me cortaron todos los puntos y ya empecé a moverme en las muletas”, explica Luciano Rodríguez a eltucumano, sobre los tecnicismos de su cirugía.

Desde que tuvo el alta médica, el joven de 21 años decidió que la falta de una de sus extremidades no iba a ser motivo para que abandone su gran pasión de ser bombero: “Sigo asistiendo a las guardias normalmente”, nos confiesa. Apenas pasó una semana de la amputación del joven, comenzó con la ardua tarea de buscar una prótesis, llegando a la ortopedia Alemana, la más recomendada por todos los traumatólogos que visitó: “Me hicieron hablar por video llamada con un técnico ortopedista, tuve una entrevista con él, me pidió una placa del muñón, y después me explicó lo que necesitaba y me dijo que la prótesis esta que quiero comprar, me sirve para seguir siendo bombero voluntario, me sirve para hacer deporte, para moverme solo”, nos detalla.

Y es que esta extensión artificial del cuerpo que el concepcionense añora comprar, le permitirá que su vida se vea lo menos modificada posible a pesar de la desgracia que vivió en octubre del 2020: “Es de carbono, un material más resistente y duradero, aguanta 150 kg o sea que además de cargar mi peso, podría cargar peso extra también. Ya el EEP estructural pesa 25 kg (el equipo para entrar a un incendio)”.

El problema, como era de esperarse, es que la obra social del joven bombero solamente cubre la prótesis tradicional y básica, y después de meses de espera y de no tener respuesta favorable, ha decidido hacer público su pedido para llegar a más gente y poder comprarse de manera particular lo que tanto anhela: “Esta que busco es para andar solo, sin bastón, si uso la prótesis de la obra social dependeré de los bastones siempre”.

Sobre el precio de contado de la prótesis, el joven bombero reveló en sus redes que tiene un valor de $1.390.000: “El precio que me pasaron venció en octubre, no me avisaron si ya aumentó, un millón de pesos seguro me falta, además también tengo que ir a Buenos Aires para retirarla y probarla y quedarme ahí dos semanas. Para que la empiecen a hacer tengo que pagar 50% y después el resto a las dos semanas cuando ya esté probada”, nos explica.

En sus redes sociales, por su parte, Luciano también explicó su complejo momento: “Paso a comentarles que estoy vendiendo una rifa para recaudar dinero para poder comprarme una pierna ortopédica, la cual tiene un costo de $1.390.000. La rifa se sorteará el 15 de diciembre, por la quiniela, tómbola nocturna. El precio de cada número es de $150”

“Estoy entusiasmado, me arrepiento de no haberlo hecho público antes, lo hice hace 4 días y ya me están ayudando, yo estaba confiado en la obra social. Nosotros en mi casa llegamos al día a día, cuando estuve internado ya acumulé deudas cuando estuve operado, compré muchas cosas para mis cirugías, no puedo pagarla solo, aunque me ayudaron bastante en este proceso. Me colaboro la municipalidad de Tafi del Valle, la municipalidad de Concepción, y me ayudaron con los clavos que necesite para las cirugías y para alquilar una maquina llamada V.A.C»

Para solventar estos gastos y comenzar a juntar el dinero, el joven había dispuesto la venta de esta rifa solidaria. 5 kg de asado, un pack por 24 cervezas o una máquina de cortar el pelo: estos son los premios que el bombero de 21 años ofrece. “Si me quieren colaborar me mandan un mensaje y se los llevo a domicilio (3865 219322). Y por si me quieren colaborar con cualquier cantidad de dinero, todo suma y me acerca cada vez más a mi objetivo”, cerró en sus redes sociales.

Afortunadamente, durante la tarde de este viernes, desde el Ministerio de Salud de Tucumán a través del servicio social Siprosa llamaron a Luciano para confirmarle que se harán cargo de todos los gastos relacionados a su protesis, una noticia que asegura al joven que no necesitará más donaciones, al menos por el momento, y que también podrá continuar su vida con su sueño de ser bombero.

