Los bomberos de Córdoba reclaman mejoras en equipos y personal

Córdoba.- Los trabajadores del Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Córdoba (SEIS) han protagonizado este jueves una jornada protesta frente al Ayuntamiento de la ciudad y en su salón de plenos para reclamar un refuerzo contundente de personal y la mejora de infraestructuras de trabajo, que aseguran, no garantizan ni la seguridad ni la salubridad en los parques de bomberos.

David Martínez, portavoz del Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) en Córdoba, describe que » operativamente siempre nos encontramos en el límite de efectivos para una ciudad como la nuestra; y además requerimos personal en oficinas». De hecho, asegura, «en este momento solo nuestro jefe está fuera de los servicios en la calle, pero no tiene plaza fija». La situación, ha explicado en declaraciones a La SER es «crítica también en dotación de material, dado que necesitaríamos nuevos vehículos, cascos, chubasqueros, material ignífugo y de trabajo».

Hay una discriminación, dice el portavoz sindical, de los profesionales de extinción de incendios, pues desde la calle Capitulares ha detallado que «sería impensable que ninguno de nuestros ediles o funcionarios del consistorio estuviera sin aire acondicionado o calefacción, que es como nos encontramos nosotros», lamenta añadiendo que «en el parque de bomberos la actividad es permanente y apenas tenemos la seguridad de que nuestra cocina, con más de treinta años de antigüedad, no vaya a dar algún problema».

Preguntado por estas deficiencias, el delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico (PP), ha admitido falta de calidad en ciertas infraestructuras, pero ha reivindicado «el trabajo que venimos haciendo en los últimos años por enmendar la situación del SEIS». «Hemos incorporado 19 bomberos más de forma reciente y ya están convocadas 38 plazas de oposición que esperamos se resuelvan en los próximos meses», ha recordado Torrico, quien ha recordado que «se está trabajando en reformas en el parque de bomberos de Avenida de los Custodios y en el proyecto del gran parque de bomberos de Córdoba en la Ronda de Poniente».

Como gasolina al fuego, las reivindicaciones de los Bomberos se han visto avivadas por la solicitud de la delegación de Recursos Humanos del Ayuntamiento para que devuelvan parte de un complemento salarial que vienen cobrando desde 2018. «Nos han comunicado que ese plus en la nómina no se ajustaba a lo correcto y no solo nos lo quieren retirar, sino que quieren obligar a los compañeros a que abonen el importe correspondiente», ha explicado David Martínez, que estima que «la media por compañero asciende a 1.200 euros». En esta situación quedan aproximadamente 160 efectivos del SEIS, incluyendo también profesionales jubilados, «que ahora, con su pensión, tienen que hacer frente a esta cantidad que han cobrado por un error del Ayuntamiento, no nuestro», ha sentido el representante del SAB.

Por su parte, el gobierno municipal se ha desvinculado de la decisión que atiende a «criterios técnicos observados por los profesionales de esta casa, así que políticamente en ningún momento hemos interferido en que se adopte esta medida». Es decir, ha sentenciado Torrico, «nos hemos limitado a aplicar lo que dice el funcionariado». A este respecto, los grupos políticos de la oposición han denunciado en bloque falta de gestión en recursos humanos y han lamentado falta de voluntad negociadora por parte del edil responsable de personal, Bernardo Jordano.