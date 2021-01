Les robaron a los Bomberos Voluntarios de Yerba Buena

Tucumán.- El cuartel de Bomberos Voluntarios de Yerba Buena sufrió el paso de los delincuentes por segunda vez en menos de un mes. Con cierta indignación, la institución emitió un comunicado en sus redes sociales donde indican que se robaron la escalera de uno de los móviles y una motobomba.

Sostienen que el edificio donde está el cuartel no es apto para el mismo y piden una solución al municipio local. Los bomberos voluntarios publicaron el siguiente texto ante la situación:

«En menos de un mes nos robaron dos veces, está vez nos sustrajeron una escalera de uno de los móviles, anteriormente nos robaron una motobomba que se encontraba en uno de los compartimientos del cuartel, lamentablemente fueron muy sigilosos para poder cometer el delito y la guardia al estar alejada del parque automotor no pudo hacer nada(recordemos que los chicos son bomberos voluntarios, no policías) lamentablemente el edificio no es apto para un cuartel, por eso hace tiempo solicitamos al municipio que cumpla con la promesa de la construcción del mismo, aquí las condiciones de seguridad son muy deficientes a pesar que se invierte siempre, eso sin contar que yerba buena se convirtió en una de las ciudades con mayor índice de delitos no siendo segura para nada, apelamos a la comunidad si puede portar datos de estos elementos que son para dar respuestas a la gente, pero en especial nos gustaría dar con los delincuentes, si alguien sabe algo nosotros mantenemos absoluta reserva de datos, y daremos recompensa por la devolución de estos equipos. Ya se realizaron las denuncias correspondientes esperemos que la policía en algún momento actúe y la justicia haga algo!!»