Le pidió a Bomberos que llenaran su pileta y termino quejándose

Buenos Aires.- Con la llegada del verano y las altas temperaturas, son muchos los que comenzaron a llenar sus piletas. Sin embargo, si se tiene una piscina amplia, es posible que se tarden varias horas hasta que quede lista.

En este caso, una mujer de la localidad bonaerense de Glew explicó: “No me sube mucho el agua al tanque como para cargarla. Mi hijo está acá esperando que se llene.” Es por esto que se le ocurrió consultar a los bomberos si realizaban este “servicio”.

Sin embargo, le sorprendió que quisieran que ella pague dinero por la acción. Indignada, hizo un descargo en un grupo de Facebook de vecinos. Allí escribió:

«Fui hasta los bomberos y les pregunté si me llenaban la pileta. Me dijeron que cobraban $5000 por llenar cualquier tamaño de pileta. Me dijeron que el valor es por la movilidad del traslado». Además, mostró su disgusto agregando: «No puedo creer que pidan tanto por un servicio público, Dios mío. Soy de Glew, cerca de la estación. Si alguien llena la pileta y no cobra tan caro, me avisa, por favor».

Luego del posteo, los demás miembros del grupo no tardaron en dejarle comentarios negativos por su actitud y por pensar que los bomberos iban a ir gratis para cumplir una labor que, claramente, no era una emergencia.

«Llenar una pileta no es un servicio público… acudir en caso de incendio sí lo es”, le señaló una persona. Por su parte, otra usuaria le dijo que el hecho de que no llegue agua al tanque, no era «problema del motor, sino de las neuronas». Añadió: «Por qué quieren que todo sea gratis, quieren pasarla bien. Paguen y por lo menos ayudan a los bomberos que ni sueldo tienen».

Otra de las opiniones decía: «No sé si reír, llorar o enojarme. Cada día me convenzo más de que la gente se pasa. Cómo va a ir a los bomberos a pedir a que vayan a llenarle la pileta. Es en serio. El combustible no es gratis, señora. Se paga y es caro».

Por último, un bombero voluntario de Almirante Brown le dedicó unas palabras, explicando por qué cobran para llenar piletas o tanques. «Yo soy bombero, pero lleno mi pileta con la cisterna de mi casa y eso que soy chofer. No es el agua (lo que se cobra) sino el movimiento del vehículo y buscar un chofer que esté disponible», expuso. Además, mencionó que «un bombero que también es chofer va cada rato al cuartel por un servicio que lo hacemos de corazón. Por eso es obvio que tengamos que ir a llenar piletas, pero gratis no. La plata se va para el cuartel y la comodidad cuesta».

